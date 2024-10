Estamos acostumbrados a ver las estancias de los edificios oficiales que utilizan las familias reales en todo el mundo, como el caso del Palacio de Buckingham y otras residencias que utilizaba la Reina Isabel II, pero pocas veces -prácticamente nunca-, tenemos acceso a sus habitaciones más privadas. Cuartos en los que, probablemente, no haya la misma ostentación que en los grandes salones, despachos o salas de audiencias y en los que se prefiera una decoración más moderna y sencilla.

Por ejemplo, la Reina Letizia tiene una sala de trabajo muy minimalista en la que los tonos blancos y los muebles discretos son la nota dominante. Rania de Jordania mostró no hace mucho una de sus estancias privadas mientras disfrutaba de un momento familiar con su primera nieta y los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega frecuentemente comparten algún detalle de su casa, más minimalista que el Palacio Real.

La Reina Isabel II en Escocia. (Foto: Gtres).

Sin embargo, hay algo que nunca alcanzamos a ver: los dormitorios de los miembros de la realeza. No obstante, a pesar de que son estancias muy privadas, en ocasiones podemos obtener descripciones más o menos detalladas de cómo son los cuartos en los que descansan. Por ejemplo, sabemos que el rey Carlos III y su esposa tienen cuartos separados decorados a su gusto y otro en común que comparten y ahora también se han revelado algunos datos de cómo era la estancia en la que descansaba la Reina Isabel II.

En concreto ha trascendido una descripción bastante completa del dormitorio de Isabel II en el Palacio de Buckingham. Un edificio histórico que, además de ser la residencia del monarca, también tenía que ser su hogar. Y para cualquier hogar es fundamental ser acogedor, para que quienes allí habitan se sientan en casa.

La Reina Isabel en Balmoral. (Foto: Gtres).

Ha sido Kevin McCloud el que ha contado cómo era el dormitorio de la Reina Isabel. Él ha sido una de las pocas personas -junto con algunos de los miembros del personal de la monarca y de su familia- que ha tenido acceso al cuarto. McCloud es una conocida figura de la televisión británica, que participa en un programa dedicado a la arquitectura y al diseño de interiores.

Según ha contado pudo entrar en los aposentos privados de la familia real en Buckingham en 2009, cuando acudió a entrevistar a Felipe de Edimburgo. Tal como ha revelado, mientras esperaba al príncipe estivo en un pasillo que, curiosamente, daba a las habitaciones de la Reina Isabel. Uno de los 25 cuartos que forman parte del área privada del palacio, destinada únicamente a la familia real.

«Me asomé a una habitación y era la cosa más hermosa», ha contado en una entrevista a Hello! en la que ha dado detalles de su visita al Palacio de Buckingham. McCloud ha revelado que la estancia destacaba por su sencillez y por no ser nada ostentosa. Era un cuarto pequeño y pintado de verde, con preciosos muebles de caoba. «Era un lugar sencillo y nada extravagante, no lo que uno esperaría de la Reina. Recuerdo muy bien la habitación, ya que me hizo darme cuenta de que en ese enorme palacio había pequeño apartamento que era una verdadera declaración de modestia», ha revelado.