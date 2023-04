La última paradoja de Carlos III respecto a Enrique en su último discurso

Dos días después de que el Palacio de Buckingham confirmara que el Príncipe Enrique (38) asistirá a la coronación del Rey Carlos III el próximo 6 de mayo en mayo en la Abadía de Westminster, situada en la Ciudad de Westminster de Londres, justo al oeste del Palacio de Westminster -no así su esposa, Meghan, la duquesa de Sussex; el monarca se ha fundido en elogios hacía su hijo en el que ha sido su último discurso con motivo del 200º Desfile del Soberano celebrado en la Real Academia Militar de Sandhurst, donde Carlos III se formó y, donde tanto el Príncipe William como Harry, se graduaron también en el año 2006.

«Damas y caballeros, estoy muy complacido de estar con ustedes hoy en el Desfile del Soberano número 200 y de compartir este día tan especial para aquellos de ustedes que serán los futuros líderes del ejército británico y los ejércitos de nuestros aliados más cercanos. «, ha comenzado diciendo. «No me hago ilusiones sobre lo duro que han trabajado durante las últimas 44 semanas, y espero que se sientan justificadamente orgullosos de sus logros. Por supuesto, sé que no estarían aquí sin el tremendo apoyo de su familia y amigos. quienes, estoy encantado de ver, pueden unirse a nosotros en tal número hoy. Y, hablando como padre de dos ex alumnos de esta Academia que recuerdan sus desfiles de desmayos, sé que estarán llenos de un inmenso orgullo al verte en el desfile», ha continuado.

Unas palabras cuanto menos paradójicas en el lugar teniendo en cuenta que el Príncipe Enrique, cuando decidió dejar de ser un príncipe activo de la Corona británica, en el año 2020, fue despojado, en contra de su voluntad, del título de Alteza Real y de los honores militares. Cabe recordar que Harry sirvió en el ejército británico durante diez años, tiempo durante el cual completó dos giras por Afganistán. En 2011 se convirtió en capitán y se calificó como comandante de Apache Aircraft. De hecho, él mismo habla sobre su etapa en la milicia en el libro que recoge sus memorias, Spare. «Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza. En la era de los apaches y las computadoras portátiles se puede decir con exactitud la cantidad de insurgentes que maté. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número No puedes matar personas si las ves como personas. En cambio, las vi como piezas de ajedrez eliminadas del tablero, chicos malos eliminados» relató el duque de Sussex en su libro.

Al haber perdido los honores militares que le entregó la Corona -no las medallas ganadas en acto de servicio-, y estando fuera ya del Ejército británico, el príncipe Enrique no debe vestir el uniforme militar. La última vez que Enrique se enfundó su vestimenta del ejército fue el 10 de noviembre de 2019, concretamente durante su asistencia en Londres al tradicional Día del Recuerdo o del Armisticio que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial.

Esta es la primera vez que Carlos II acude al desfile, que celebra anualmente el nombramiento de Oficiales Cadetes como Oficiales del Ejército después de 44 semanas de entrenamiento, como Rey. Al acto han acudido también el duque Enrique de Luxemburgo, Abalá de Jordania y su hijo el príncipe Hussein.