Kate Middleton y el rey Carlos III no son las únicas personas del entorno del príncipe Harry que están en plena batalla contra el cáncer. La hermana de una de sus ex novias, Cressida Bonas, también sufre esta enfermedad. A pesar de que el hijo menor del monarca rompió con la joven hace tiempo, Cressida es una de las personas del círculo cercano a los Windsor.

Pandora Cooper-Key, hermana mayor de Cressida Bonas, de 51 años, ha revelado que está luchando contra un ‘tumor cerebral inoperable’. Un duro varapalo para la familia de la ex del príncipe Harry, que lleva ya varios años peleando contra la enfermedad. Según han apuntado varios medios, Pandora, ha tenido que afrontar diferentes tipos de cáncer a lo largo de los últimos años. Sin embargo, este diagnóstico es uno de los más complicados a los que ha tenido que enfrentarse.

Cressida Bonas, en una fotografía junto a Harry. / Gtres

Fue a finales del pasado año cuando los facultativos le dijeron a la hermana de Cressida Bonas que tenía un tumor en el lado izquierdo del cráneo que no se podía operar. Ante esta situación, el equipo médico decidió que un tratamiento de varios ciclos de inmunoterapia era la mejor alternativa para hacer frente al tumor, con la esperanza de poder superar la enfermedad.

La propia Pandora se ha pronunciado sobre su estado en unas declaraciones al Daily Mail, en las que ha asegurado que incluso ha llegado a pensar muchas veces en cómo querría que fuera su funeral. «Para operarme tendrían que atravesar vasos sanguíneos y no se puede. Así que me dijeron desde el principio que no podían extirparme el tumor», ha asegurado la hermana de Cressida Bonas.

«Me dijeron que la quimioterapia no me ayudaría, pero que la inmunoterapia podría funcionar. Me he aplicado dos dosis, y hay algunos efectos secundarios, pero es difícil saber realmente cuáles son, porque me pasan muchas cosas. Tengo un dolor intenso si no tomo analgésicos muy fuertes», ha declarado Pandora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pandora ✨Ceramic✨Designer✨ (@pandora_cooper_key)



A pesar de que su situación es delicada y de que su padre murió a los 42 años de un tumor cerebral -no comparte padre con Cressida Bonas, pero sí madre-, Pandora intenta mantener una actitud lo más positiva posible: «En los últimos meses, probablemente he estado más cerca que nunca de sentirme deprimida, pero yo no soy una persona depresiva», ha asegurado la hermana de la ex del príncipe Harry. No obstante, mantiene que todo este proceso está siendo muy complicado para ella: «Eso ha sido bastante aterrador. Ha habido días en los que he sentido que no puedo soportar el dolor. Pero luego hay algo en mí que se recupera», ha sentenciado Pandora.

Cressida Bonas, en una fotografía junto a Harry. / Gtres

La hermana de Cressida Bonas ha tenido que luchar contra diferentes tipos de cáncer a lo largo de dos décadas. Pandora ha sufrido sarcoma, tumores en la nariz y en las mejillas y también la enfermedad de Paget, un raro trastorno óseo. Para ella, el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental siempre y, ahora, mucho más: «Mi familia me ha apoyado mucho. Somos como rocas el uno para el otro. Me sentiría perdida sin ellos», ha dicho.