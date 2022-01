Una ‘tiktoker’ desvela el ingenioso truco de Kate y Guillermo para proteger su privacidad

La vida de los royals siempre suele generar curiosidad y, de hecho, en muchos de los casos, sus residencias oficiales pueden visitarse. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el Castillo de Windsor, el Palacio de Buckingham o el de Kensington, hogar de los duques de Cambridge durante sus estancias en Londres. Sin embargo y, como era de esperar, no todas las zonas son accesibles, por motivos de privacidad de los royals. Aunque no extraño que se vea a Kate y a Guillermo en los jardines de Kensington cuando van a emprender algún viaje o regresan de algún compromiso, lo cierto es que la pareja ha encontrado un curioso sistema para proteger su intimidad de miradas curiosas.

Así lo ha demostrado una usuaria de la red social Tik Tok, que se ha dado cuenta del truco de los duques de Cambridge mientras visitaba las instalaciones del Palacio de Kensington. Durante el tour por algunas estancias, la usuaria ha podido comprobar que varias de las ventanas tienen una zona parcialmente traslúcida. Una medida que garantiza que lo que hay a su derecha no se pueda ver, que es, precisamente, la parte en la que se encuentran los apartamentos privados y los jardines de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Así lo ha comentado ella misma a través de su cuenta, en la que ha compartido imágenes que demuestran este hecho: “mirad las ventanas secretas que tienen para asegurarse de que no pueda ver el jardín privado de Kate y Guillermo a la derecha. Lo tienen en todas las ventanas de esta habitación”, ha escrito.

Sin duda, una medida inteligente y discreta para garantizar y salvaguardar la privacidad de la pareja y su familia mientras se encuentran en Londres, que es una gran parte del tiempo. No obstante, ellos mismos han revelado en varias ocasiones algunos detalles de su residencia oficial, no solo a través de la cuenta de Instagram, sino también de vídeos e imágenes oficiales. Sin embargo, se trata de pequeños detalles, que no revelan los aspectos más privados de su residencia, en especial, la zona de los dormitorios.

Por ejemplo, durante una visita del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, los duques de Cambridge compartieron algunas imágenes de estancias de su domicilio y además, en un viaje a Estocolmo revelaron en una visita a la fábrica de IKEA que recurrían a algunos muebles de la marca sueca para las habitaciones de los más pequeños.

Los duques de Cambridge no son los únicos residentes del Palacio de Kensington, que alberga numerosas estancias y apartamentos. De hecho, fue durante muchos años, la vivienda de Diana de Gales, tanto en su matrimonio como después. Además, la princesa Eugenia y su marido, los duques de Gloucester, los duques de Kent y los príncipes Michael de Kent también residen en el reciento.