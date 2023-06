Un despliegue de tiaras y looks de ensueño protagoniza la segunda parte de la boda royal más esperada

El 1 de junio de 2023 ha pasado a ser una fecha marcada de manera especial en el calendario de los jordanos, y no es para menos. Ha sido durante esta misma tarde cuando ha tenido lugar la sonada boda entre el príncipe heredero Hussein y Rajwa Al Saif. Ambos se han dado el «sí, quiero» en el Palacio de Zahran, en Amán, bajo la atenta mirada no solo de medios de comunicación de todos los rincones del planeta, sino también de decenas de invitados, muchos de ellos pertenecientes a la realeza europea.

Entre los rostros más destacados que no han querido perderse la ceremonia nupcial del hijo de Abdalá y Rania de Jordania con su ahora esposa han estado doña Sofía, Juan Carlos I, Catalina Middleton y el príncipe Guillermo, Mary de Dinamarca y el príncipe Federico, Beatriz de York, Elizabeth de Bélgica y su padre o Guillermo y Máxima de Holanda junto a su hija Amalia. Es por ello que los festejos se han trasladado al Palacio de Al Husseiniya, donde horas después se ha dado pistoletazo de salida a una cena banquete y a una recepción cerrada para la prensa antes de que el novio y la nueva puedan dar comienzo a su nueva vida en común.

Como no podía ser de otra manera, todos los invitados a la ceremonia y especialmente todos aquellos miembros de distintas casas reales no solo han hecho gala de sus mejores looks en la parte de la boda, sino también en la cena que ha tenido lugar hace escasos minutos. Y es que, todos ellos han tenido oportunidad de cambiarse de ropa para apostar por atuendos aún más elegantes si cabe y seguir festejando junto a los novios y el resto de la Familia Real de Jordania un día tan importante. Una segunda parte en la que la gran protagonista, la futura consorte jordana, se ha cambiado de vestido y ha pasado de lucir un ajustado diseño drapeado y asimétrico a un traje con amplia falda de vuelo, escote cruzado, manga corta y detalles sobrepuestos con guantes a tono.

Unos de los primeros en llegar al palacio mencionado han sido los Reyes de Holanda y su hija mayor, la heredera Amalia. La joven se ha decantado por un vestido largo en color vino con detalle de transparencias en el escote, encaje por todo el cuerpo, falda de vuelo y manga corta. Una sobria a la par que atrevida elección que ha combinado a la perfección con una tiara a tono y un recogido con el que daba el máximo protagonismo al outfit. Por su parte, Máxima ha apostado por un diseño al más puro estilo árabe repleto de pedrería y con manga larga en color blanco roto, luciendo también una tiara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince & Princess of Wales Updates (@2iikate)

Otros de los asistentes más destacados han sido Victoria de Suecia y su marido Daniel. La hija de Carlos Gustavo y Silvia ha escogido un impecable diseño rosa que mucho ha recordado al que llevaba Meghan Markle en un festival de música en el Royal Albert Hall de Londres en 2020, el cual estaba firmado por Safiyaa y se trataba de un vestido largo con detalle en forma de capa, aunque en esta ocasión, la heredera sueca se ha decantado por el rosa fucsia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giornalista blogger royal lover 👑 (@arie_da_regina)

Por su parte, Catalina Middleton también ha apostado por el rosa, aunque empolvado, al lucir un diseño repleto de brillo de la firma Jenny Packham que ha combinado con la tiara Lover’s Knot, su favorita. Entre tanto, la prima de su marido, Beatriz de York, ha escogido una tonalidad muy similar a la que ha puesto el broche de oro con una tiara perteneciente a su madre, Sarah Ferguson.