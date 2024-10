Sotres, el pueblo ejemplar que cierra el círculo entre Alfonso XII y Felipe VI

El pueblo ejemplar de la edición del Premio Princesa de Asturias 2024 tiene un establecimiento, «La Gallega», que descubre una anécdota en la vista de los Reyes de España en compañía de su hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. La actual propietaria es la biznieta del montero que en su día acompañaba a cazar en esta montaña a Alfonso XII primero y a su hijo, Alfonso XIII, después. La dueña, Ana María Moradiellos, se lo ha contado a OKDIARIO.

Ana María es hija de santiaguesa, de ahí el nombre del establecimiento, y de asturiano. El padre, de Sotres, emigró con «la gallega» a Venezuela y en el año 1967 volvieron al pueblo para reabrir el local que en época de Alfonso XII era también posada.

Alfonso XII posando en Sotres, pueblo ejemplar 2024, con su montero (fila de abajo a la derecha).

La dueña nos cuenta orgullosa que fue el primer negocio hostelero del pueblo. «La verdad es que estoy muy emocionada con el premio y con que vengan a vernos los Reyes porque le quiero contar la anécdota de mi bisabuelo el Rey Alfonso XII. Mi antepasado era su montero ya que al monarca le recomendó un marqués que viniera a cazar por estos montes, que se cazaba rebeco y osos». Ana María nos enseña una foto que guarda con sumo cariño de los dos juntos: «Se lo quiero contar al Rey, la verdad es que es cerrar un círculo y sólo de pensar que si me viera mi bisabuelo hablando con don Felipe 144 años más tarde, me emociono, me hace sentir muy orgullosa».

Rufino López, vecino de Sotres cuenta a OKDIARIO que «los reyes principalmente venían a cazar rebeco que es lo que había». «Un rebeco es un tipo de cabra silvestre que tenemos en Picos de Europa y en Pirineos».

Desde el el 30 de mayo de 1995, que es cuando se declara Parque Nacional, comenzaron las primeras prohibiciones de la caza y, formalmente fue prohibida en 2020. La Administración sigue realizando controles poblacionales de lobos.