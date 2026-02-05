Soldado Máxima: la imagen que nunca esperamos ver en la Reina Letizia

Estamos acostumbrados a ver a los monarcas y a los herederos al trono en uniforme militar, sobre todo, desde que en los últimos años varias princesas como Leonor iniciasen su formación castrense. Sin embargo, es mucho menos habitual que las consortes se animen a realizar algún tipo de curso de adiestramiento o similar. Sin embargo, Máxima de Holanda ha sorprendido al ingresar como reservista en el Ejército de su país. Una decisión que llega en un momento complicado a nivel mundial y después de que su hija mayor también haya realizado instrucción militar.

A pesar de que en los Países Bajos el rey no ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas como sí ocurre en España, tanto Guillermo como su hija mayor han recibido formación militar. Desde siempre ha existido una estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y la casa real. El rey Guillermo Alejandro completó su servicio militar en la Armada Real de los Países Bajos y posteriormente sirvió en el Ejército Real y en la Fuerza Aérea Real. La princesa de Orange es actualmente cabo y está matriculada en el programa de la Escuela de Defensa.

Ahora le ha tocado el turno a la reina, que ha sido nombrada soldado raso por Real Decreto. «Su Majestad ha solicitado su ingreso como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos. Fue nombrada soldado raso por Real Decreto, vigente desde el 1 de febrero. Hoy comenzó su formación, que finalizará este año. La formación abarca todos los componentes militares, tanto prácticos como teóricos, necesarios para convertirse en reservista del Ejército Real de los Países Bajos», reza el comunicado que ha compartido la casa real.

Un texto en el que se ha informado de que Máxima ha tomado esta decisión en un momento en el que la seguridad del país no puede darse por sentada y, al igual que muchos otros ciudadanos, quiere ayudar. La edad de la reina es un factor importante a tener en cuenta, ya que en la actualidad solamente se puede ser reservista hasta los 55 años, edad que ella cumple el próximo mes de mayo. Una vez finalizada su instrucción, Máxima recibirá el grado de teniente coronel y podría ser desplegada allí donde sea necesario.

Una soldado más

En las imágenes que ha distribuido la casa real vemos a la reina Máxima vestida con uniforme de campaña -pero sin renunciar a algunas joyas como varias sortijas- y esforzándose al máximo por cumplir con los ejercicios. Por ejemplo, la esposa del rey Guillermo se ha animado a hacer descenso de cuerda, también salto desde una plataforma, ejercicios con todo el equipo completo, pruebas de obstáculos y con armas.

Numerosas actividades que van a ayudar a que desarrolle diferentes habilidades, como el trabajo en equipo, la resistencia física o la confianza. Sin duda, un entrenamiento exigente que nada tiene que ver con el trabajo al que está acostumbrado y que demuestra, una vez más, que Máxima es la reina más polifacética de Europa.

Una imagen improbable en doña Letizia

Aunque tanto el Rey Felipe como la princesa Leonor han recibido una intensa formación militar -la heredera está a punto de terminarla-, ni la Reina Letizia ni la infanta Sofía han pasado por las academias militares. Es poco probable en las circunstancias actuales que esto cambie, aunque nos encantaría ver a doña Letizia realizando este tipo de entrenamiento.