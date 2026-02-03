Así está al tanto la princesa Leonor de las novedades del Tour del talento

La Fundación Princesa de Gerona calienta ya motores para una nueva edición de sus premios, una de las citas más importantes de la agenda de la princesa Leonor. Aunque todavía quedan varios meses para la ceremonia de entrega de los galardones, el pistoletazo de salida para conocer a los ganadores de esta edición ya ha comenzado. Tal como han confirmado fuentes oficiales, el Rey Felipe VI va a ser el encargado de inaugurar la gira en la que se van anunciando los nombres de los galardonados, conocida como Tour del talento.

El monarca va a estar este martes en Sant Boi de Llobregat para la primera jornada de esta gira. Desde el 2 de febrero hasta el día 6, el Tour del talento va a acoger diversas actividades en la localidad, entre ellas, charlas inspiradoras, coloquios, música en directo y otras. Don Felipe será el encargado de representar a la Casa del Rey y a la princesa Leonor en el Princesa de Gerona CongresFest durante el cual se va a conocer al ganador de este año en la categoría Social.

La princesa Leonor y el Rey Felipe VI en Oviedo. (Foto: Gtres)

La ausencia justificada de Leonor

A pesar de que ya tiene 20 años, la princesa de Asturias todavía no está plenamente integrada en la agenda oficial. Leonor tiene cada vez más compromisos oficiales, pero en estos momentos su prioridad es su formación. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se encuentra en estos momentos en el ecuador de su instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, donde concluirá su formación militar antes del verano.

La Casa Real no ha confirmado aún cuáles serán sus próximos pasos, aunque se espera que pronto se despejen las dudas sobre su formación universitaria, al igual que el pasado año ocurrió con su hermana menor. No obstante, no será hasta dentro de unos años cuando se incorporará del todo a la actividad institucional.

La princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Por el momento, la prioridad de la princesa es su formación y esto no le permite participar en todos los actos en los que se podría esperar su presencia. Sobre todo, en aquellos compromisos relacionados con la Fundación Princesa de Asturias y con la Fundación Princesa de Gerona. Es por este motivo por el que son los Reyes los que suelen acudir a los diferentes actos. Por ejemplo, a reuniones de la Comisión Delegada o del Patronato o a las paradas del Tour del talento.

Permanentemente informada

A pesar de que su formación no le permite acudir a numerosos actos, la princesa Leonor está siempre al tanto de las actividades de las organizaciones que preside. Ya sea a través de los Reyes o bien mediante el personal que trabaja tanto en la Fundación Princesa de Asturias como en la Fundación Princesa de Gerona.

En este caso concreto, la heredera va a seguir de cerca todo el desarrollo del Tour del talento, desde su primera parada en Sant Boi de Llobregat hasta el broche final. Después, justo antes del verano, Leonor participará en la entrega de los galardones, que se realizará en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, como el año pasado.

Aunque no tenemos los detalles concretos de quién se encarga de informar a Leonor -más allá de los Reyes-, sí que sabemos que la princesa ha visitado con su hermana las instalaciones de la Fundación Princesa de Gerona y que conoce al equipo que trabaja en la organización. Entre ellos se encuentra el director Salvador Tasqué Díez, con quien la hemos visto en varias ocasiones a lo largo de los años.