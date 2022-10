La Reina Letizia no es una gran amante de las joyas, sino que en su rutina diaria prefiere recurrir a piezas discretas, muchas de las cuales repite de manera recurrente y que incluso comparte con la Princesa Leonor. Una de las más especiales para la esposa de Felipe VI es la sortija de Karen Hallam de la que nunca se separa, pero en el joyero de la Reina cobran especial importancia los pendientes, ya que es poco habitual en los últimos años que utilice pulseras o collares o lo haga de manera puntual.

Aunque en ocasiones determinadas la vemos con las grandes alhajas de la Corona, como son las tiaras a las que recurre cuando el protocolo así lo requiere o las piezas del ‘joyero de pasar’, lo cierto es que, tras casi veinte años como miembro de la Familia Real, doña Letizia ya atesora su propio joyero personal, con importantes joyas que, llegado el día, heredarán sus hijas. Joyas, muchas de ellas compuestas por rubíes que, de alguna manera, se ha convertido en la ‘piedra de la suerte’ de la Reina.

Prueba de ello es que, en su debut entre la realeza europea en el año 2004, en la boda de los príncipes Federico y Mary de Dinamarca, apenas un mes antes de su propio enlace, la entonces prometida del príncipe de Asturias no solo vistió de su color fetiche, el rojo, con un impresionante diseño de Lorenzo Caprile, sino que llevó los pendientes cereza de rubíes de la Reina Sofía, así como unos broches también con rubíes y diamantes, prestados por la que iba a ser su suegra. Aunque los broches no se los hemos visto en más ocasiones, los pendientes sí que los ha vuelto a llevar, al igual que otros rubíes también de la madre de Felipe VI, los llamados ‘garra’ que tienen a juego un collar que, en este caso, no ha lucido doña Letizia.

Más recientemente, en el viaje de Estado a Alemania, la Reina también ha vestido de rojo, de Stella McCartney y ha completado su look de estrella con unos pendientes de estilo chandelier de rubíes y diamantes. Un exclusivo conjunto que ya estrenó hace algunos años y que en su momento generó una gran expectación, tanta que desde la Casa de S.M. el Rey confirmaron que se trataba de piezas del joyero privado de la esposa de Felipe VI y que llevaban tiempo en su poder, sin dar más detalles sobre su procedencia. Sin embargo y, más allá de las piezas de rubíes que ha podido tomar prestadas del joyero de su suegra, hay más alhajas con esta piedra como protagonista que ya atesora la esposa del monarca en su joyero.

No nos referimos solo a los impresionantes chandeliers con los que ha brillado en Berlín o al par de pendientes que llevó en Oviedo en el debut de Leonor en los Premios Princesa de Asturias en el año 2019 y que acapararon todas las miradas sino a piezas más discretas, más del día a día, y que denotan la preferencia de la Reina por esta piedra. Entre ellas, por ejemplo, los rubíes de Aldao, que tantas veces ha lucido en diferentes estilismos, más o menos formales o una de sus últimas adquisiciones, el discreto modelo Needle I am de oro rosa, diamantes y rubíes de Gold&Roses, con un precio de 1700. Este par se suma a los varios conjuntos de la firma que la Reina guarda en su joyero, y que confirma la preferencia de doña Letizia por esta marca.

Los rubíes ‘prohibidos’

Sin embargo, a pesar de que son muchas las piezas que a lo largo de los años la Reina ha utilizado de su suegra, no solo del joyero oficial, sino también privado e incluso ropa, lo cierto es que hay un parure de rubíes que la madre de Felipe VI recibió como regalo del armador griego Niarchos por su boda y que ofrece múltiples opciones.

Un conjunto al que se suma el ‘pendentif’ que heredó de su madre y que es una de sus joyas más especiales. Ambos son privativos de doña Sofía y lo más probable es que sean para sus hijas. No así el caso de la tiara prusiana, la de su boda, que la esposa de Juan Carlos I podría querer que quedara en manos de la Corona y legarla a Leonor, pero esa es otra cuestión.