Ha pasado más de un año desde que la Princesa Leonor comenzara las clases en el Atlantic College de Gales y son pocos los detalles que han trascendido de su día a día en el exclusivo centro de estudios. A pesar de que sí se conocen algunas cosas de la rutina de los estudiantes, no hay información concreta de lo que atañe a la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, más allá de algún dato puntual o de lo que tanto Sus Majestades han comentado o lo que la propia Leonor ha contado las veces que ha viajado a España.

Una realidad que contrasta, por ejemplo, con la de la princesa Alexia de Holanda, a la que hemos podido ver en algunos posts de alumnos del centro o en publicaciones del propio colegio con motivo de algunos acontecimientos señalados.

No obstante, aunque no se tengan noticias de la rutina de la Princesa de Asturias, tanto el colegio como algunos alumnos han dado pinceladas de cómo es estudiar allí. La última en hacerlo ha sido Kathleen King presenta. La escritora, que en el pasado fue estudiante en el Atlantic College de Gales, presenta el libro El internado. Una novela de misterio que se desarrolla en este centro en cuyas aulas han estudiado no solo la Princesa Leonor, sino otras figuras destacadas del mundo de la realeza, como el Rey Guillermo de Holanda, su hija Alexia o la princesa Elisabeth de los Belgas. Fundado en el año 1962, el Atlantic College está ubicado en la localidad de Llantwit Major, en el Valle de Glamorgan de Gales, en el asombroso St Donat’s Castle, un castillo medieval del siglo XII rodeado de hectáreas de bosque. Sin duda, un emplazamiento idóneo para narrar una historia llena de misterio y suspense.

El internado cuenta la historia de la periodista Lucía Fernández, que regresa diez años después a Gales, al internado donde estudió. La convocatoria aparece en un momento en que su vida está a punto de resquebrajarse y decide volver al colegio para reencontrarse con algunos amigos y rememorar viejos tiempos. Lo que no imagina es que un fin de semana de celebración se convertirá en una auténtica pesadilla. Todo empieza cuando un exalumno desaparece misteriosamente y nadie, excepto Lucía, parece preocuparse. Haciendo gala de una forma de contar ágil y sugerente, Kathleen King escribe una novela llena de intriga y acción en la que un grupo de jóvenes descubre que el pasado siempre vuelve. Terror gótico, misterio y altas dosis de suspense se dan cita en una novela de espionaje internacional sorprendente.

Este digital ha podido conocer algunos detalles de este libro, cuya autora reside con su familia en Mallorca, pero que fue estudiante del mismo centro en el que estudia Leonor. Aunque ahora está centrada en la escritura, Kathleen King fue periodista y reportera en Inglaterra durante más de una década para periódicos como el Daily Mirror, Daily Telegraph, el Mail on Sunday y The Guardian. Además, colaboró en la serie Unreported World en Channel 4. De hecho, su reportaje sobre la guerra en Siria, filmado en el pueblo de Kobani (2015) fue nominado a un Royal Television Society Award. Un libro que descubre los secretos de un colegio que ha sido testigo de los estudios de reyes y príncipes.