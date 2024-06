Sarah Ferguson pide formar parte del reparto de ‘Los Bridgerton’

Sarah Ferguson es imparable. Pese a haber atravesado por uno de los momentos más duros de su vida tras ser diagnosticada con un cáncer de mama y, posteriormente, con un melanoma maligno, su carrera en el mundo artístico no se ha visto afectada en ningún momento. Si no todo lo contrario. Y es que después de debutar en la gran pantalla haciendo un cameo en la película An American in Austen, ahora parece sentirse preparada para asumir importantes papeles en exitosas series actuales: «Le he preguntado a mi agente si podría conseguir un papel sin acompañante en Los Bridgerton», confesaba para la revista Hello!

Tal y como se han hecho eco diferentes medios, desde que la trama londinense llegó a la parrilla de Netflix, la duquesa de York se declaró fan indiscutible de la serie y es por ello por lo que le encantaría seguir creciendo en el mundo de la interpretación formando parte del reparto de la misma. No obstante, por ahora no ha trascendido si la petición de la royal será efectiva en las próximas temporadas de la serie. De ser así, sería un nuevo reto profesional vinculado con el séptimo arte en su currículum. Cabe recordar que en 2009 produjo la película Young Victoria. Años después, también protagonizó un papel protagonista en el documental sobre la suegra de la Reina Victoria.

Sarah Ferguson en la premier del libro ‘A Woman of Intrigue’. (Foto: Gtres)

Además de querer continuar ampliando su trayectoria como actriz, es importante resaltar que su faceta como escritora también está creciendo como la espuma. En 2021 publicó su primera novela bajo el nombre Her Heart for a Compass (Su corazón como una brújula). Recientemente ha lanzado su segunda obra titulada A Woman of Intrigue (La misteriosa dama), la cual, nada más llegar al mercado, consiguió posicionarse entre los libros más vendidos del momento. De hecho, debido a su indudable éxito, la productora Hallmark Media le ha pedido que escriba cinco comedias románticas, entrando entre sus planes convertir su primer lanzamiento en una serie de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

A sus 60 años, Sarah ha reconocido sentirse visiblemente orgullosa de la carrera que está consiguiendo: «Estoy orgullosa de llamarme autora… Sacar un libro de tu imaginación es algo extraordinario. Mis novelas han sido muy bien recibidas por los lectores, lo cual es inmensamente gratificante», explicaba en las páginas de medio citado.

Por otro lado, la ex mujer del príncipe Andrés continúa siendo fiel a su faceta caritativa. Es presidenta de Sarah’s Trust, una asociación benéfica que colabora con organizaciones que tienen sus mismos valores sociales. También es embajadora de la generación Z desde que asistió a Global Citizien, un evento dedicado a combatir contra la pobreza.

Su lucha contra el cáncer

Durante su última entrevista para Hello!, Ferguson también ha hablado de cómo está viviendo su recuperación tras su enfermedad: «Tengo que hacerme revisiones periódicas y ponerme crema en el rostro para quitarme los daños causados… pero no estoy haciendo inmunoterapia, no estoy tomando ningún medicamento y no estoy recibiendo quimioterapia», contaba.

Sarah Ferguson en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Según sus últimas declaraciones, considera que la enfermedad llegó a su vida para despertarla: «Me dio una patada en el trasero y me dijo: ‘Bien, ¿vas a empezar a vivir ahora a los 64 años, o vas a seguir sin vivir del todo?’», decía.