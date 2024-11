Sale a la luz la reacción de Letizia al ver una torre de torreznos

La dieta equilibrada y saludable de la Reina Letizia es ampliamente conocida y admirada por muchos. Como parte de su estilo de vida, Letizia centra su menú diario en alimentos naturales, frescos y nutritivos, lo que ha contribuido a que su imagen se convierta en todo un referente de bienestar y cuidado personal. Sin embargo, también es sabido por todos que, junto al Rey Felipe VI, comparte una pasión por la rica y variada gastronomía española. Esta afición les lleva, ocasionalmente, a permitirse algún que otro capricho culinario, disfrutando de los platos más emblemáticos (y a veces calóricos) de las distintas regiones del país. Y eso fue justo lo que pasó en julio de 2020 durante un viaje a Soria, donde la esposa del monarca protagonizó una curiosa anécdota, desconocida hasta ahora, al ver una torre de torreznos, el producto estrella de la zona.

El encargado de contar este momento ha sido Toribio Arranz, el hostelero que recibió a Sus Majestades en el restaurante Casa Augusto, ubicado en plaza mayor número cinco de Soria. A través de una entrevista concedida a la televisión local La 8 Soria, Arranz ha desvelado cómo fue la reacción de la Reina al ver los míticos torreznos de su carta: «Los Reyes vinieron aquí a inaugurar unas cosas. Una vez que bajaron aquí, al ayuntamiento, yo estaba con una torre de torreznos ahí fuera. Digo ‘no sé si sacar o que se me caigan para llamar la atención’», comenzó contando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Soria (@eldiadesoria)

«Mi sorpresa fue que ella vino directamente donde estaba yo y me dijo: ‘Quiero este y este porque los veo tan buenos… Esto tiene que ser una maravilla’. Y claro, me dejó un poquito sorprendido», confesaba. «Le di unos cuantos para que se los llevara. Dijo que a sus hijas les gustaba mucho, pero en pandemia no pudo probarlos. Se los llevaron y nos dieron las gracias», explicaba. Y es que en la fecha en la que los Reyes viajaron a Soria, ambos estaban obligados a llevar las mascarillas, como el resto de los ciudadanos, y por seguridad, no pudieron probar los torreznos en público. «Se los llevaron y nos dieron mucho las gracias. Y todo muy bien. […] De hecho, vino el Rey hace poco, y nosotros estábamos de vacaciones, pero se acordó mucho de nosotros y se lamentó de que estuviéramos cerrados», añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Augusto Arranz (@casaaugustoarranz)

Esta historia humaniza aún más la figura de la Reina al mostrarla disfrutando de pequeños detalles, alejándose por un momento de la estricta dieta que normalmente sigue. Este equilibrio entre disciplina y disfrute es, sin duda, uno de los aspectos que más fascinan de su personalidad.