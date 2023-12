La velada romántica de los Reyes: noche de teatro para dos

Nuevo plan privado de los Reyes. Don Felipe y doña Letizia aprovecharon el pasado viernes para hacer una salida de pareja y disfrutar de una velada cultural en una de las salas de teatro más conocidas de la capital. Los Reyes acudieron a Las Naves del Español, en el Matadero de Madrid, donde pudieron ver la función de la obra Tan solo el fin del mundo, de Jean-Luc Lagarce. Una producción dirigida por Israel Elejalde en la que participan Irene Arcos, Yune Nogueiras, Raúl Prieto, María Pujalte, Eneko Sagardoy y Gilbert Jackson.

Tal como ha trascendido, se trató de una salida de carácter privado, que no formaba parte de la agenda de don Felipe y doña Letizia que, no obstante, suelen acudir con cierta frecuencia tanto al cine como al teatro, especialmente la Reina. No se sabe si la presencia de Sus Majestades en la sala Fernando Arrabal se debió a una decisión propia de los Reyes o si se trataba de algún tipo de invitación.

Los Reyes en el Matadero. / Gtres

La obra fue escrita por Jean-Luc Lagarce en Berlín en el año 1990, después de que al autor se le diagnosticara VIH. El texto se centra en la familia e incluye elementos autobiográficos de la vida del autor. Es la historia de un reencuentro, pero también de una despedida, en la que el protagonista deja atrás a sus seres queridos para empezar una nueva etapa lejos, pero, de repente, todo cambia cuando descubre que le queda poco tiempo de vida. En ese momento decide regresar a casa.

En esta ocasión, don Felipe y doña Letizia acudieron solos al teatro, ya que la princesa Leonor se encuentra en la Academia General Militar de Zaragoza y la infanta Sofía aún no ha vuelto de Gales. Ambos vestían de manera informal, la Reina con un jersey en color claro y el monarca con una camisa en tono azul. Sus Majestades intentaron en todo momento mantener un perfil discreto y pasar desapercibidos, como unos espectadores más.

Los Reyes en el Matadero. / Gtres

Los planes culturales de los Reyes

No es la primera vez que los Reyes Felipe y Letizia acuden en privado a las instalaciones del Matadero, sino que han sido muchas las ocasiones en las que han elegido estas salas para sus planes de ocio. Por ejemplo, en su décimo aniversario de boda, en el año 2014, aprovecharon para cenar en el restaurante La Cantina del Matadero. Más recientemente, en 2021, la Reina disfrutó de una obra de Carmen Machi, Carolina Yuste y Nathalie Poza en solitario y en 2016, la Familia Real al completo estuvo viendo una adaptación de Sueño de una noche de verano, de Wiliam Shakespeare.

Además de las visitas al Matadero, es habitual que tanto los Reyes juntos, como doña Letizia en solitario o con sus hijas aproveche siempre que puede para disfrutar de planes culturales. Por ejemplo, en 2022 estuvieron todos viendo un espectáculo de danza flamenca protagonizado por María Pagés, pero también han acudido al ballet o a otro tipo de representaciones teatrales, como cuando estuvieron viendo a Les Luthiers. Planes a los que se suman, por supuesto, sus frecuentes salidas al cine.