Los Reyes retoman su agenda internacional con un viaje a Catar en primavera

Vuelven los viajes de Estado para los Reyes. Después de la cancelación de la visita de Rebelo de Sousa a consecuencia del clima, don Felipe y doña Letizia ya tienen en el horizonte otro viaje de Estado. Eso sí, esta vez serán ellos los que se desplacen. Tal como ha trascendido, la Casa de S.M. el Rey ya se encuentra inmersa en los preparativos de la visita que Sus Majestades van a realizar la próxima primavera a Catar. Don Felipe y doña Letizia responderán a la invitación del actual emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Aunque todavía no se tienen detalles sobre este viaje, sí que se sabe que va a ser una visita de Estado, que supone la de rango más alto. Además, es la primera vez que viajan de manera oficial al país del Golfo Pérsico. Ha sido el programa Cámara Real el que ha confirmado la noticia, pero se espera que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores el que dé más información de cara a que se acerque la fecha exacta.

Tanto el emir como su esposa estuvieron en España en 2022 en un viaje de Estado en el que quedó patente la buena sintonía entre los Reyes y el mandatario y su mujer. Don Felipe y doña Letizia ejercieron como perfectos anfitriones en las diversas actividades que se organizaron con motivo de este viaje, que incluyó la tradicional bienvenida con honores en el Palacio Real y una cena de gala. Una velada en la que la Reina deslumbró con un precioso vestido joya de Gabriel Lage en tono champán, aunque prescindió de tiara.

Los Reyes con el emir de Catar y su esposa. (Foto: Gtres)

Aquella visita también fue muy especial para la esposa del jeque, ya que resultó su estreno internacional. La jequesa derrochó buena sintonía y complicidad con doña Letizia, que seguro que ahora está encantada de poder reencontrarse con ella. Su agenda en estos momentos ha ido en aumento y la hemos visto en numerosas citas de gran importancia a nivel internacional, incluida la coronación del rey Carlos III en Londres en 2023.

Estreno para doña Letizia

Aunque el Rey Felipe VI ya ha estado en Catar en algunas ocasiones -entre ellas en 2022 durante el Mundial de fútbol-, para doña Letizia sí que va a ser su primera vez en el país de manera oficial. No se tiene constancia de visitas privadas a Catar previas a este viaje de Estado. Además de en Catar, el monarca también ha coincidido varias veces con el emir, la última de ellas el pasado año, en Sevilla. El mandatario asistió a una cena en el Real Alcázar con motivo de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. No le acompañó su esposa, pero sí que estuvo doña Letizia.

Los Reyes con el Emir de Catar. (Foto: Gtres)

También será una novedad para parte del equipo del Palacio de la Zarzuela ya que tanto Rosa Lerchundi como Marta Carazo se incorporaron a la Casa del Rey hace menos de un año y aunque ya están plenamente integradas, todavía no han tenido la oportunidad de participar en muchas citas internacionales. No obstante, sí que han estado en algunos viajes, como el que hicieron Sus Majestades a China el pasado mes de noviembre.