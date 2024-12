Los Reyes felicitan la Navidad con un homenaje a las víctimas de la DANA

Por fin se ha desvelado la felicitación de Navidad de los Reyes. Este año, don Felipe y doña Letizia han escogido una imagen en compañía de sus hijas que fue tomada hace algunos meses, durante las celebraciones del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado. Se trata de una fotografía tomada el 19 de junio de 2024, después de presidir el Relevo Solemne de la Guardia Real con el que se iniciaron las actividades conmemorativas.

En la fotografía se ve a los Reyes y a sus hijas en uno de los salones del Palacio Real, posando sonrientes y mirando de frente a cámara. El Rey está a la izquierda de la imagen y, delante de él, su hija menor, la infanta Sofía. Junto a la infanta, la princesa de Asturias, vestida con un traje sastre de pantalón de color rojo. La Reina Letizia cierra la composición, con su conjunto azul satinado de Maksu.

Felicitación de Navidad de los Reyes. (Foto: Casa Real).

Una felicitación en la que no ha faltado un homenaje a las víctimas de la DANA que arrasó varias zonas de España el pasado 29 de octubre. En el interior, en el lado izquierdo, aparece un fragmento del poema Un rastro de felicidad, de Francisco Brines -Premio Cervantes 2020-, como tributo a los fallecidos y sus familias, así como a las más de 800.000 personas afectadas por las riadas. «Y busco un rostro que refleje luz, alguien que como yo, teniendo muerte sólo, tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida», dice el poema.

El poeta valenciano Francisco Brines, uno de los componentes de la generación del 50, recibió en 2021 en Elca, su domicilio en Oliva, el Premio Cervantes de manos de Sus Majestades los Reyes, ocho días antes de su fallecimiento. Fue una de las pocas ocasiones donde el Premio Cervantes se ha entregado fuera del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Felicitación de Navidad de los Reyes. (Foto: Casa Real).

Además, en el lado derecho de la felicitación aparece el siguiente texto: «Feliz Navidad; juntos emprenderemos con confianza el nuevo año 2025» y «Merry Christmas and may we all face the New Year with greater confidence», junto a las firmas de Sus Majestades los Reyes y sus altezas reales la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

En la parte exterior, como cierre para la felicitación, aparecen la imagen y el lema elegidos para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado: «Servicio, compromiso y deber», que se está utilizando hasta el 19 de junio de 2025.

Felicitación de Navidad de los Reyes Juan Carlos y Sofía. (Foto: Casa Real).

La felicitación de Juan Carlos y Sofía

En cuanto a la felicitación de Navidad de los Reyes Juan Carlos y doña Sofía, se ha escogido una imagen Retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo. El padre de Felipe VI ya envió, además, otra imagen privada a su círculo cercano, en la que aparecía con sus compañeros de regatas en Sangenjo.