Juan Carlos I vuelve a Europa para convertirse en el máximo apoyo de Mario Vargas Llosa

Tan solo diez días han pasado desde que Don Juan Carlos pisó Atenas para permanecer junto a su familia durante el funeral y posterior entierro de su cuñado, Constantino de Grecia. Sin embargo, el padre del Rey Felipe ha optado por volver a pisar territorio europeo viajando hasta nada más y nada menos que París, donde el próximo 9 de febrero tendrá lugar la ceremonia de acceso a la Academia Francesa de Mario Vargas Llosa. Una velada muy especial dentro del ámbito de la literatura que no ha querido perderse el que fuera Rey de España, sobre todo teniendo en cuenta que ha confirmado su visita al país vecino sin más dilación.

Cabe destacar la importancia de esta vuelta al viejo continente por parte del abuelo de la Princesa Leonor, sobre todo teniendo en cuenta que, desde su marcha a Abu Dabi, han sido tan solo cuatro las ocasiones en las que ha querido volver, al menos de manera pública. Una de ellas tenía lugar durante el pasado mes de mayo, cuando el Rey emérito viajaba hasta Sangenjo para dar pistoletazo de salida a un fin de semana de regatas, yendo posteriormente a visitar a la Familia Real al Palacio de la Zarzuela en un almuerzo del que han trascendido pocos detalles.

Aunque no se esperaba una vuelta tan temprana por parte de Juan Carlos I, El País ha desvelado, a través del testimonio del ex de Isabel Preysler, que el que fuera monarca español ya figura en la lista de invitados y asistentes al acto, motivo por el que el próximo 9 de febrero tendrá aún más repercusión si cabe esta gala organizada por la Academia francesa que tiene como gran protagonista al Premio Nobel por su impecable labor literaria a lo largo de los años. Por si fuera poco, también se espera que al evento mencionado acuda su hija, la Infanta Cristina, lo que podría suponer un nuevo reencuentro paternofilial en el que el ex soberano podrá brindar todo su apoyo a su hija pequeña en el aniversario de las polémicas imágenes de su todavía marido con Ainhoa Armentia, las cuales dinamitaron su matrimonio por completo.

Vargas Llosa y Don Juan Carlos: una amistad más allá de las polémicas

Aunque Juan Carlos I solo ha vuelto de Abu Dabi en ocasiones muy señaladas, no resulta extraño que haya querido dejar su residencia habitual para estar presente en una de las situaciones más importantes de la vida de su amigo, el escritor Mario Vargas Llosa. El peruano fue premiado por el Rey emérito con un marquesado en 2011, un movimiento con el que ya dejó entrever que el Premio Nobel era una persona de su agrado y a la que quería distinguir del resto de personas con el título nobiliario en cuestión.

De esta manera, se forja aún más si cabe el vínculo amistoso entre ellos, el cual data desde el 1993, cuando el ex de la conocida como «reina de corazones» llamó en primer lugar al padre de Felipe VI para informarle de que había recibido la nacionalidad española, invitándole ahora a su ingreso en la Academia como una muestra de lealtad pese a que las circunstancias que han girado en torno a él en los últimos años no hayan sido del todo favorables.