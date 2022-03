Después de semanas de rumores y continuas especulaciones, por fin se ha confirmado lo que para muchos era crónica de un regreso anunciado. El Rey Juan Carlos ha vuelto a España y ha despejado así todas las incógnitas sobre su futuro alejado del país que ha sido su residencia durante más de medio siglo.

El padre de Felipe VI ha puesto punto final así veinte meses de exilio ‘voluntario’, desde que en el mes de agosto de 2020 se confirmara su salida de España, tras enviar una carta al monarca en la que le comunicaba su decisión. A pesar de que en un principio no se tuvo noticia del lugar al que se había marchado, finalmente trascendió que el que fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años había elegido la isla de Nurai en Abu Dabi como nueva residencia.

El emérito ha enviado una carta a su hijo, el Rey Felipe VI el pasado 5 de marzo, pero que ha transcendido públicamente dos días después.

El comunicado de don Juan Carlos

«Majestad, querido hijo:

En agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España, para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad.

Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos.

Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible.

Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles. Siempre que te parezca bien, es mi deseo que hagas pública esta carta, para conocimiento de todos los españoles y en la fecha que estimes oportuna.

Con mi lealtad, cariño y el orgullo inmenso que siento por ti.

Tu padre», se puede leer en el escrito emitido por Casa Real

A lo largo del tiempo que ha permanecido en Abu Dabi, don Juan Carlos ha recibido numerosas visitas, sobre todo de su círculo de amigos y de parte de su familia. Aunque se sabe que en ocasiones ha hablado con Felipe VI y con la Reina doña Sofía, solo las Infantas Elena y Cristina le han visitado en Emiratos. Visitas, muchas de ellas coincidiendo con fechas importantes o acontecimientos destacados y que tampoco han estado exentas de polémica, como la vez en la que las hijas del Rey Juan Carlos recibieron la vacuna del coronavirus antes del tiempo establecido por las autoridades españolas. Una de las últimas visitas, de hecho, fue de la Infanta Cristina, después de que se publicaran las fotografías de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia juntos. Un viaje tras el cual se hizo pública la ‘interrupción de la relación matrimonial’ de la pareja.

La cuenta atrás para el padre de Felipe VI se iniciaba en el mes de diciembre de 2021, cuando el fiscal suizo cerraba las diligencias abiertas contra don Juan Carlos. Poco después, a comienzos del mes de marzo era la Fiscalía del Tribunal Supremo la que archivaba las causas pendientes contra el Rey. De esta manera, todas las investigaciones sobre las supuestas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el presunto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la que se refiere a la fortuna que habría ocultado don Juan Carlos en la isla de Jersey quedaron suspendidas.

En ese contexto, el Rey Juan Carlos ya no tenía ninguna causa pendiente en nuestro país, y no había motivos para retrasar un regreso que él mismo lleva reclamando tiempo. Tanto es así que las pasadas navidades, incluso hizo una petición para un retorno puntual en boca de la Infanta Elena, aunque su petición no fue atendida.

Han sido muchos los rumores que han apuntado a cómo sería el proceso de regreso del Rey a España. Lo natural y lógico era que se instalase en el Palacio de la Zarzuela, ya que ahí tiene sus cosas h ha sido su hogar durante mucho tiempo. No obstante, esto planteaba algunos inconvenientes al ser la residencia oficial de la Corona. Se habló de la posibilidad de que se alojara con su hija, la Infanta Elena, pero la casa de la duquesa de Lugo no ofrece la privacidad que podría necesitar el Rey, o que incluso se le habilitara una zona en el Palacio Real, donde ha tenido un despacho tras la abdicación. Por ahora, no ha transcendido cuál va a ser el lugar escogido, ya que por ahora tiene algunos compromisos por delante a los que atender hasta que fije su residencia. Como era de esperar, su regreso ha coincidido con una de las fechas más destacadas del año para él: las regatas de Sanxenxo. Ya hace algunos meses, Pedro Campos anunciaba que, en caso de que volviera pronto, en Galicia le iban a recibir con los brazos abiertos. No obstante, aunque pase unos días allí y se encuentre muy a gusto, no parece que vaya a ser su residencia definitiva.

Al margen de cuestiones logísticas, lo que sí está claro es que don Juan Carlos ha regresado en un momento complicado para la familia, sobre todo en lo que respecta a la Infanta Cristina, tras los acontecimientos que han rodeado a la exduquesa de Palma en los últimos tiempos. Aunque doña Cristina continúa residiendo en Ginebra y se espera que su padre pueda visitarla de manera puntual, no se ha contemplado la idea de que el Rey se instalase en la ciudad del Leman, que mantiene un importante vínculo con uno de sus mejores amigos, el Aga Khan.