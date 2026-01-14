El Rey Felipe VI, el gran apoyo de doña Sofía en sus días más tristes

La Reina Sofía está viviendo uno de sus momentos más complicados. La madre del Rey Felipe VI acaba de despedirse de una de sus personas más cercanas, la princesa Tatiana Radziwill, y ahora permanece al lado de su hermana tras conocerse que su estado ha empeorado. La salud de la princesa Irene de Grecia ha ido deteriorándose en los últimos años y doña Sofía ha sido uno de sus apoyos constantes en este proceso. Tan estrecho y especial es su vínculo que incluso ha cancelado su agenda para estar a su lado. Algo completamente inesperado en ella, que siempre se ha caracterizado por cumplir con rigor con su agenda.

Sin embargo, en estos momentos la situación es más delicada. Irene de Grecia se instaló en Madrid tras la muerte de la reina Federica y en un momento en el que la relación entre Juan Carlos I y doña Sofía estaba en una etapa crítica. Ella vino para estar durante un tiempo, pero, tal como le confesó a la periodista Eva Celada, se quedó para siempre porque sabía que su hermana la necesitaba. Ahora le ha tocado a ella devolverle esta dedicación. La princesa se convirtió en la mejor escudera de doña Sofía, en su sombra y su confidente, una segunda madre para el Rey Felipe y las infantas Elena y Cristina.

La Reina Sofía y el Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Felipe VI, el hombre en el que se apoya doña Sofía

Durante los últimos meses, el Rey Felipe VI ha sido una de las personas que más cerca ha estado de su madre, apoyándola en sus momentos más complicados. Don Felipe tiene una relación muy estrecha con su madre y la considera una figura esencial dentro de la Familia Real. Es muy consciente de todo lo que ha sufrido y de su constante compromiso con la Corona. Por eso, el pasado mes de noviembre quiso reconocer su labor a lo largo de los años concediéndole el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. Un acto que se celebró en el Palacio Real y en el que pudimos ver la complicidad entre madre e hijo y la felicidad de doña Sofía al verse arropada por el resto de la Familia Real en un día especialmente simbólico.

No ha sido éste el único momento en el último año en el que el Rey ha mostrado su apoyo público a su madre, sabedor del delicado estado de salud de su hermana y del malestar producido por la publicación de las memorias de Juan Carlos I. En el mes de julio don Felipe participó junto a su madre en una audiencia en Zarzuela con representantes de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) con motivo de su aniversario. Doña Sofía está muy implicada con esta causa y el monarca quiso, de alguna manera, reivindicar su trabajo.

La Reina Sofía con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Este verano la Reina Sofía no pudo pasar las vacaciones en Mallorca porque los médicos recomendaron que su hermana no viajara. Ella decidió permanecer a su lado, como ha hecho siempre, pero no dudó en cumplir con la cita más importante de la temporada: la recepción a autoridades y miembros de la sociedad balear. Tanto el Rey Felipe como, sobre todo, Leonor y Sofía, estuvieron muy pendientes de ella, apoyándola en este viaje exprés para cumplir con su agenda a pesar de sus deseos personales.

Sin embargo, su último gran detalle ha tenido lugar hace apenas unos días, cuando don Felipe no dudó en acompañar a su madre y ser el brazo en el que ella se sostuvo en el último adiós a Tatiana Radziwill en París. Una triste despedida en la que el monarca se mantuvo en todo momento junto a su madre, poco antes de que se hiciera público el empeoramiento de la princesa Irene.