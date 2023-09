El ahijado del Rey Felipe que se ha casado sin la compañía de Reina Letizia

El Rey Felipe se ha convertido en el gran protagonista del fin de semana gracias al detalle que ha tenido con Felipe López, uno de sus pocos ahijados que no tiene sangre real. El joven se ha casado en tierras asturianas y hace tiempo envió la invitación al monarca, pero su asistencia estaba en el aire. Sin embargo, el marido de la Reina Letizia ha hecho un hueco en su agenda privada y se ha desplazado hasta Gijón, donde se celebraba el evento. Fuentes cercanas aseguran que se ha comportado como uno más y que ha tenido un encuentro muy emotivo con el novio.

Felipe López, uno de los economistas más destacados de momento, decidió casarse con pareja, Lorena Meana, en la parroquia de San Salvador de Deva. El recién estrenado matrimonio vive en Madrid, pero López tiene una vinculación muy especial con Gijón y quería estar cerca de la ciudad en uno de los momentos más importantes de su vida. El hijo de Juan Carlos I llegó al templo cuando la ceremonia había empezado para no llamar la atención. Su equipo de seguridad se aseguró de que los invitados ya estaban en sus asientos para que el Rey no tuviera problemas.

La Reina Letizia en la inauguración del curso de Formación Profesional de Asturias/ Gtres

Ha llamado mucho la atención la ausencia de la Reina Letizia, pero todavía no ha trascendido el motivo exacto. La teoría más asentada es que no disfruta de una relación estrecha con Felipe López y ha pensado que lo más prudente era no aparecer en la boda. Su presencia iba a robarle la atención a Lorena Maena y la monarca siempre ha sido muy considerada.

El bonito encuentro del Rey con su ahijado

¿Quién es el ahijado del Rey Felipe? Es un joven muy bien valorado en su sector que disfruta de una relación muy cercana con el Jefe de Estado. Está licenciado en Economía y en Derecho y desarrolla su vida laboral en Madrid. Llevaba un tiempo saliendo con Lorena Maena y pensó que había llegado el momento de formalizar la relación. Lo ha hecho delante de sus familiares y seres queridos, en una ceremonia que está generando mucho interés.

Rey Felipe entregando los premios / GTRES

Antes de empezar la boda se ha encontrado con Felipe VI y se han fundido en un emotivo abrazo. A pesar de estar muy unidos, los compromisos laborales de ambos impiden que se vean con frecuencia. La ceremonia ha estado oficiada por el párroco Javier Gómez Cuesta y ha tenido lugar a las 13:00 horas, con tan buena suerte de que no ha caído ni una gota de lluvia. El tiempo les ha acompañado y han podido disfrutar de una tarde muy especial.

El Rey Felipe acude sin la Reina y sin sus hijas

La Princesa Leonor y el Rey Felipe en Palma / Gtres

Como es natural, el Rey Felipe no ha podido compartir este evento con sus hijas: la princesa Leonor se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza y la infanta Sofía está estudiando en Gales. Felipe López está muy agradecido, pues sabe que su padrino ha hecho un esfuerzo. “Siempre ha sido una persona muy cercana con toda la familia, además de estar muy presente en mi vida y en mis estudios”, declaró en el medio La Nueva España.

Felipe de Borbón apadrinó al joven cuando hizo una visita oficial a San Esteban de Cuñaba. Concretamente durante la primera edición del Premio Pueblo Ejemplar. La aldea llevaba sin tener natalidad muchos años y en 1990 nació Felipe López, por eso la Familia Real tomó esa decisión.