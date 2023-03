La Reina Letizia, pero también convertida en reina de tendencias, ha dejado claro en cada aparición que ha hecho que la moda forma parte de su día a día y que, además de seguir los protocolos a rajatabla apuesta por llevar, a veces, las últimas novedades del mercado. En su extenso vestidor podemos encontrar todo tipo de looks, desde más clásicos a otros más atrevidos, que es cuando se decanta por el efecto cut out o las favorecedoras transparencias. Por ello, desde LOOK vamos a hacer un repaso por cinco de los modelitos que ya ha llevado y con los que, por supuesto, ha arrasado.

Rosa pastel

Para acudir a la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, la Reina rescató del armario un diseño de organza con cuello solapa y cinturón incorporado firmado por una de sus firmas francesas preferida, Maje.

Diseño que en la parte de las mangas, estilo camisa, se pueden ver las transparencias que dejan al descubierto los brazos.

Día de la Hispanidad

El Día de la Hispanidad, la consorte se enfundó en un vestido de lunares de Vogana, una firma made in Spain especializada en looks de invitada. Diseño de cuello drapeado en color verde oliva con aberturas en los brazos que combinó con unos zapatos de Magrit.

Detalles en relieve

Para asistir a los Premios Princesa de Asturias, Letizia se enfundó en un vestido contraste cuya parte superior destacó por los abalorios, perlas y detalles transparentes. Un estilismo firmado por Carolina Herrera.

Un clásico

En otra de sus apariciones apostó por un vestido de corte lady blanco con cinturón incorporado del mismo tejido con mangas abullonadas. Tejido algo transparente en la zona de las mangas que le dio un toque de lo más romántico al conjunto.

La Pascua Militar 2023

Una de las fechas más importantes en el calendario de la Familia Real española es el Día de la Pascua Militar, acto con el que se inaugura la agenda de Sus Majestades y ocasión en la que la Reina Letizia luce el que es el primer look del año.

En 2023, doña Letizia llevó un vestido entallado largo en color burdeos con detalles de encaje repartidos por las zonas de las mangas, que a su vez tenían unas sutiles transparencias, y en la zona final del diseño. Un estilismo que estaba firmado por uno de sus diseñadores de cabecera, Felipe Varela. Sea como fuere, la Reina Letizia se ha convertido en todo un icono de tendencias que no le teme a la hora de arriesgar con sus outfits. ¿Con qué nos sorprenderá este año?