Así ha sido la emotiva vuelta a la Universidad Autónoma del Rey Felipe

El Rey Felipe ‘vuelve a clase’. Apenas unos días después de que se haya confirmado que su hija mayor, la Princesa Leonor, va a comenzar su formación militar después del verano, con un esquema similar al que él mismo realizó, este jueves, el monarca ha pisado de nuevo las aulas de la facultad en la que cursó su Licenciatura de Derecho.

El jefe del Estado ha presidido en Madrid el acto conmemorativo del 30 aniversario desde que se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). De octubre de 1988 a junio de 1993 el Rey, siendo todavía Príncipe de Asturias, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, donde, además de licenciarse en Derecho, cursó algunas asignaturas de la carrera de Ciencias Económicas, con el objetivo de completar su formación en esta materia. El monarca ingresó en el centro universitario después de terminar su formación castrense y antes de cursar estudios de posgrado en la universidad norteamericana de Georgetown.

Ha sido en torno a las 12:30 del mediodía cuando Felipe VI ha llegado al centro universitario, donde su visita ha generado una gran expectación. El jefe del Estado se ha mostrado muy sonriente y feliz de poder estar de nuevo en su facultad. Han sido muchos los estudiantes que no han dudado en corear «¡Viva el rey!» y «¡Viva España!».

En sus palabras, el monarca se ha mostrado emocionado de estar de nuevo en la facultad. «No puedo ocultar la enorme alegría de volver a encontrarme con vosotros, compañeros y compañeras de promoción, profesores, claustro y personal de administración y servicios de mi querida Facultad de Derecho, en este aniversario tan especial. Es alegría y es también impresión lógica de ver que la cifra nos lleva tan atrás en el tiempo; de recordar cómo éramos, lo que pensábamos sobre el futuro y sobre aquel presente, que visto desde el 2023 parece, sinceramente, de otra época», ha dicho don Felipe.

Apenas unos días después de que se haya anunciado el próximo paso en la formación de su hija mayor, don Felipe ha comentado que la etapa universitaria es un ‘punto de inflexión en la vida de cualquier estudiante’. «Por supuesto, también lo fue para mí, aunque tuviera un futuro…digamos que más ‘previsible’, dentro de que en la vida no todo o poco puede estarlo», ha explicado.

En su discurso, don Felipe ha asegurado que para él, la etapa que pasó en la universidad está llena de recuerdos, y se ha deshecho en elogios para los profesores y compañeros que le acompañaron en su camino, sobre todo hacia el personal docente. «Ellos nos enseñaron Derecho, pero sobre todo nos formaron en los principios y valores que deben inspirar el derecho y la concreta aplicación de la norma. Principios como la justicia, la igualdad, la equidad, la proporcionalidad, la seguridad jurídica son los que contribuyen de forma efectiva a hacer una sociedad más inclusiva, solidaria, igualitaria y justa. En definitiva, ellos nos instruyeron en la idea de que el valor del derecho en la sociedad está orientado al fomento de la justicia, el bien común, la convivencia y la seguridad; que el fin ideal del derecho es la justicia», ha comentado el Rey, que ha vuelto a recordar su lealtad y fidelidad a la Constitución, así como a los valores de la convivencia democrática.

El monarca ha revelado que no ha sido este el único encuentro que ha mantenido con sus compañeros con motivo de este aniversario: «Treinta años después nos hemos vuelto a encontrar (también lo hicimos ayer más informalmente y con muchos que hoy no podían venir), y lo hacemos para recordar lo que vivimos en unos años que fueron muy intensos y cuyo balance es extraordinariamente positivo; para poner en valor lo aprendido de nuestros profesores, maestros, también entre compañeros; y, finalmente, para reafirmar el legado de quienes lamentablemente ya no están con nosotros», ha sentenciado.

El Rey Felipe, que es en estos momentos Presidente de Honor de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UAM, ya ha regresado en alguna ocasión más al centro de estudios. En 2003 estuvo en el X aniversario de la creación de este colectivo y más adelante, en noviembre de 2018, don Felipe visitó la exposición Universidad Autónoma de Madrid: 50 años haciendo futuro que conmemoraba el 50 aniversario de la Universidad.

Don Felipe retomará sus compromisos oficiales este viernes, cuando asista en la ciudad de Sagunto, donde va a presidir el acto #MissionValencia, con motivo del inicio de la construcción de la gigafactoría de Powerco del Grupo Volkswagen.