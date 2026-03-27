El Rey Felipe ha aceptado ser cofrade de honor de San Lorenzo de Huesca. Esta hermandad aragonesa propuso al monarca este nombramiento en 2025 con motivo del 1800 aniversario del nacimiento del patrón de la ciudad. Según se ha confirmado, aprovechando esta efeméride, la junta decidió realizar la propuesta a la Casa Real, dado que la cofradía lleva el título de real.

Desde el Palacio de la Zarzuela comunicaron a la cofradía a principios de este año que el monarca aceptaba ser cofrade de honor y hace unos días se informó a los cofrades a través de un mensaje: «Me es grato trasladarte el cordial saludo que S. M. el Rey Don Felipe VI ha enviado a todos los miembros de nuestra Cofradía con motivo de haber aceptado el nombramiento como Cofrade de Honor de la Real Cofradía de San Lorenzo de Huesca».

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Una noticia que han recibido con mucha ilusión sus 900 integrantes, tal como ha asegurado la actual priora, Carmen Urzola, que ha dicho a medios locales que para ellos es un paso muy importante. La priora ha confirmado que el ingreso de don Felipe es motivo de orgullo y un gran honor que refuerza los vínculos de lealtad y respeto que la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo de Huesca y esta Real Cofradía mantienen históricamente con la Corona de España.

Esta cofradía fue creada a mediados del siglo XIII, en concreto, en 1240 se fundó la Cofradía de San Lorenzo de Loreto bajo la protección del infante Fernando, hijo de Alfonso II. En 1283 se fundó la iglesia de San Lorenzo y entonces se creó la Cofradía de San Lorenzo d’Osca. Ya a principios del siglo XIV el rey Jaime II de Aragón ingresó en la cofradía y le entregó una reliquia del santo que le había otorgado Bonifacio VIII.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Don Felipe se suma así a la lista de cofrades de honor de San Lorenzo de Huesca, que cuenta con personalidades como Damián Iguacén, Jesús Elfau Tisner y Lucio Elpuente Torrente, así como organizaciones como la Agrupación Folklórica Santa Cecilia y la Agrupación de Danzantes de Huesca.

A nivel oficial, este nombramiento va a implicar que cada vez que el busto de San Lorenzo entre o salga de la basílica deberá sonar el himno de España. Algo que, por cierto, ya ocurre desde 2022 con la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la que también es cofrade de honor.