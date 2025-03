El Reino Unido acaba de celebrar una de las jornadas más importantes del año. Este domingo, 30 de marzo, se ha festejado el Día de la Madre en los hogares británicos y, como es lógico, también en el entorno de la casa real. El pasado año esta celebración estuvo marcada por la polémica de la fotografía retocada de la princesa de Gales cuando todavía no se sabía la verdad de su estado de salud, pero en esta ocasión la situación es diferente.

Al margen de cómo ha celebrado el Día de la Madre la familia de Kate Middleton y del príncipe Guillermo, el rey Carlos III ha querido rendir homenaje a su madre en esta jornada tan especial. El monarca se encuentra en estos momentos descansando en su finca de Highgrove, después de que hace unos días tuviera que ser ingresado por los efectos secundarios del tratamiento que recibe para el cáncer. De momento fuentes oficiales no han dado más detalles sobre su evolución, aunque no se han disparado las alarmas dado que el resto de los miembros de la familia real no han hecho cambios en sus respectivas agendas, y mantienen su actividad con normalidad.

El rey Carlos III en un coche en Londres. (Foto: Gtres)

El homenaje del rey Carlos III

Aprovechando la celebración del Día de la Madre, el rey Carlos III ha rendido un bonito homenaje al recuerdo de su madre, la Reina Isabel II, pero también a su esposa, la reina Camila. El Palacio de Buckingham ha compartido a través de sus perfiles oficiales dos simbólicas y emotivas fotografías que han llamado mucho la atención.

Dos imágenes, una en blanco y negro y otra en color que están cargadas de significado. En la primera de ellas aparece la Reina Isabel junto a sus hijos mayores en el Royal Windsor Horse Show: la princesa Ana y el entonces príncipe Carlos. No se sabe el motivo por el que el monarca ha elegido esta fotografía, pero lo cierto es que no hay rastro de sus otros hermanos. En el caso de Andrés resulta comprensible, pero no tanto en el de Eduardo, que es uno de los miembros más importantes de la institución en estos momentos.

La segunda de las fotografías, en color, muestra a la madre de la reina Camila, Rosalind Cubitt, sosteniendo en los brazos a Tom Parker Bowles, hijo mayor de la consorte. Sin duda, una imagen muy especial que refleja la importancia del papel de su esposa para el rey Carlos.

Sin rastro de Kate Middleton

A pesar de que Carlos III ha rendido homenaje a su madre y a su suegra, en la publicación se ha echado de menos un guiño a la princesa de Gales. Sobre todo, después de las dificultades que la esposa del príncipe Guillermo ha tenido que afrontar en el último año.

No obstante, desde el Palacio de Kensington han compartido su propio mensaje por esta fecha tan especial. Lo que no se sabe es cómo ha pasado Kate Middleton la jornada.