El rey Carlos III ha ingresado este viernes, 26 de enero, en la London Clinic para someterse a una intervención debido a un agrandamiento de la próstata. Ha sido ha primera hora de la mañana cuando el jefe del Estado, que ha pasado los últimos días en Sandringham, ha llegado al centro médico, en el que se encuentra ingresada desde hace más de una semana su nuera, la princesa de Gales. La esposa del príncipe Guillermo tuvo que someterse a una cirugía abdominal, aunque no han trascendido datos oficiales sobre los motivos que la han llevado a pasar por quirófano, más allá de que no se trata de nada relacionado con el cáncer.

Fuentes oficiales del Palacio de Buckingham han emitido un comunicado en el que confirman el ingreso del soberano para la intervención programada. En un breve texto, el rey Carlos III ha querido agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde que se conociera su diagnóstico y ha aprovechado para comentar lo mucho que se alegra de que su situación haya ayudado a llamar la atención sobre este problema de salud.

Fachada de la London Clinic en Londres. / Gtres

El monarca ha llegado a la clínica en compañía de su esposa, la reina Camila -que no ha parado su agenda oficial en los últimos días- y lo ha hecho vestido con un elegante traje de chaqueta gris y con un abrigo oscuro para resguardarse del frío de la capital británica en estas fechas.

La pasada semana, poco después de que desde el Palacio de Kensington anunciaran la intervención de la princesa de Gales -rodeada aún de misterio-, desde Buckingham emitían un comunicado confirmando la operación del jefe del Estado. Un texto en el que daban todos los detalles de su estado, algo muy común en hombres de su edad. De hecho, a partir de entonces se incrementaron las búsquedas sobre ‘agrandamiento de próstata’, así como las consultas.

Aunque no se han dado detalles concretos del tipo de procedimiento al que se va a someter el monarca, en principio no se espera que vaya a tener que estar de baja en exceso. No obstante, tanto los facultativos, como su esposa, la reina Camila, le han instado a tomarse las cosas con más calma a partir de ahora. Y es que no hay que perder de vista que los últimos meses han sido frenéticos para la Casa Real, en especial, para los miembros principales de ‘La Firma’.

El rey Carlos III al volante de un coche. / Gtres

Visita a la princesa de Gales

Según ha trascendido, antes de su ingreso, el monarca ha podido visitar a su nuera, la princesa de Gales, que podría recibir el alta hospitalaria en los próximos días, probablemente el lunes.

Se espera que el rey Carlos III pase dos noches ingresado en la London Clinic, y después continúe su recuperación en su residencia. Aunque no se reincorpore de manera total a la actividad oficial hasta dentro de dos semanas aproximadamente, el soberano estará pendiente de la vida institucional ya que, tanto el príncipe Guillermo como su esposa se encuentran de baja en estos momentos. De hecho, el heredero ha visitado a su mujer todos los días y ha estado muy pendiente de ella todo el tiempo.