La respuesta del príncipe Guillermo a un niño que le preguntó si era el rey

En la mayoría de los actos oficiales en los que participan, los miembros de la familia real británica suelen aprovechar para acercarse a saludar a las personas que esperan su llegada. A veces se fotografían con ellos, otras mantienen una breve conversación y otras incluso reciben regalos. Una cercanía con los royals que ha sido muy positiva para mejorar su imagen y para promover una perspectiva menos formal y más espontánea. Aunque el rey Carlos III y su esposa intentan hablar bastante con quienes se les acercan, los que más lo hacen son el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton.

De estos paseos entre la gente a veces se filtran detalles porque los que tienen la oportunidad de saludar a los royals no pierden la ocasión de inmortalizarlo con su teléfono y subirlo a las redes sociales. A veces es de estos vídeos de los que surgen multitud de anécdotas que nos permiten conocer un poco mejor a los miembros de la familia real.

El príncipe Guillermo en Liverpool. (Foto: Gtres)

Precisamente el príncipe Guillermo ha sido protagonista de uno de estos últimos vídeos. Ha sido en un acto oficial, en una visita a Liverpool en la que aprovechó para reunirse con varios grupos de una comunidad que trabajan para apoyar a jóvenes. En esta visita, el heredero al trono se convirtió en protagonista de una divertida anécdota junto a un niño pequeño.

El niño aprovechó la presencia del heredero para hacerle una pregunta a la que Guillermo respondió con total sinceridad. «Hola, ¿eres el rey?», le preguntó el pequeño de manera completamente espontánea. «No, no lo soy. Soy su hijo», dijo el príncipe de Gales, en referencia al rey Carlos III.

Something to brighten up your day!!!

So… one of our amazing year 5 Children managed to not only have a chat with @KensingtonRoyal Prince William, he also managed to get a selfie!#Appetiteforchange@StJosephCMAT pic.twitter.com/Y4aEXAI5Jp

— St Nicholas Catholic Academy (@stnicsliv) January 28, 2025