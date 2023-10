La Reina Sofía y la infanta Elena, juntas de nuevo para premiar a Carlos Sainz

La Reina Sofía ha vuelto a la agenda de la Casa de S.M. el Rey este martes con una de las citas a las que nunca suele faltar. La madre de Felipe VI ha presidido en Madrid el acto de entrega de los Premios Sociales Fundación MAPFRE 2023, que tienen como objetivo el reconocer a personas, entidades y proyectos que ayudan a conseguir con su entrega y trabajo una sociedad más justa y menos desigual.

Un acto en el que doña Sofía ha coincidido con la infanta Elena, dado que la duquesa de Lugo trabaja desde hace años en la Fundación MAPFRE. De hecho, no es la primera vez que madre e hija se encuentran en este compromiso.

La Reina Sofía con Carlos Sainz en Madrid. / Gtres

Para esta cita, la madre de Felipe VI, que se ha mostrado muy sonriente en todo momento, ha apostado por un elegante conjunto en blanco y negro. Doña Sofía ha lucido un pantalón oscuro, combinado con una blazer blanca con originales detalles de encaje en la zona de las mangas. Por su parte, la duquesa de Lugo ha preferido un estilismo compuesto por pantalón azul claro y blazer oscuro.

La Reina Sofía con Carlos Sainz en Madrid. / Gtres

En esta ocasión, los galardones se han dividido en tres categorías y se ha reconocido a Carlos Sainz, la BrazilFoundation, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la inspectora de Seguros del Estado, Pilar González de Frutos. El piloto ha sido galardonado con el Premio ‘A Toda una vida Profesional Jose Manuel Martínez Martínez’, que reconoce a aquellos profesionales, además de poner su trayectoria laboral al servicio de la sociedad, dedican tiempo y esfuerzo para apoyar causas solidarias. El Premio ‘A la Mejor Entidad por su trayectoria Social’, que busca organizaciones que realicen acciones destacadas con gran impacto social, en alguno de los ámbitos en los que Fundación MAPFRE desarrolla sus actividades ha sido concedido a la BrazilFoundation. El Premio al ‘Mejor Proyecto o Iniciativa por su impacto social’, que reconoce proyectos o iniciativas relevantes que hayan supuesto un punto de inflexión, desde el punto de vista social, se ha concedido al ‘Desarrollo de la Unidad de Intervención en Tentativa Suicida’ del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Además, este año se ha convocado el Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, de carácter bienal, con el que se reconocen aquellos estudios, inéditos o de reciente publicación, que profundizan en el conocimiento del seguro y la previsión social, y que ha recaído en Pilar González de Frutos.

La duquesa de Lugo, detrás de la Reina Sofía. / Gtres

Este ha sido el único compromiso oficial de la Reina Sofía en esta semana. En principio no hay previstos más actos de la madre de Felipe VI en los próximos días, al menos, en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey. Lo que sí está previsto es que doña Sofía esté en Asturias la tercera semana de octubre, para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, una cita que nunca se pierde. Después, el día 31, la madre de Felipe VI no faltará a la celebración privada por la mayoría de edad de la princesa Leonor, aunque, en principio, no se espera que acuda a los actos institucionales.