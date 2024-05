El pasado 6 de mayo se cumplió un año de la Coronación de Carlos III de Inglaterra y más allá de los fastos y el boato que acompañan a la familia real británica, una mujer y un traje siguen acaparando reportajes, artículos y atención por parte de curiosos y especialistas en moda. Esa mujer es Letizia de España y su traje dos piezas fucsia, el confeccionado por Wes Gordon para Carolina Herrera. Desde que se convirtió en Reina, Carolina Herrera ha ido ganando espacio en el vestidor de la asturiana llegando al punto de relegar a Felipe Varela, su histórico diseñador de cabecera, a un segundo plano en las grandes ocasiones. Pero, ¿Cómo llegó la marca de la diseñadora venezolana a eclipsar al modista hispano-cubano? ¿Como se fraguó el tándem perfecto entre Herrera y Letizia? LOOK tiene todos los detalles, en exclusiva.

La Reina Letizia, en el día de la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

En realidad existe una «culpable» del match estilístico de la actual Reina consorte con Carolina Herrera y esta no es otra que la Reina Sofía. La real suegra es la responsable de introducirle la marca a la mujer de su hijo, el rey Felipe VI, ya desde tiempos en los que era prometida del entonces Príncipe. Según ha podido saber LOOK, a la hora de confeccionar el vestido de novia de doña Letizia, Carolina Herrera llegó a estar entre las posibilidades, por indicación de doña Sofía. Aunque no sea española, su origen hispánico dio fuerza a una posible colaboración ya en el 2004. Fuentes conocedoras de aquellos años deslizan a este digital que la doña Sofía propuso varios nombres como el de Lorenzo Caprile, Elio Berhanyer, Carolina Herrera y Manuel Pertegaz, siendo este último el elegido por Letizia, quien tuvo la decisión final.

La Reina Sofía y Carolina Herrera, grandes amigas

No es ningún secreto pero muchos desconocen que entre la venezolana y la que fuera Reina consorte de España durante casi 40 años son grandes amigas. La amistad entre doña Sofía y Carolina Herrera, quien fuera marquesa de Torre Casa hasta 1992, año en el que se le revocó el título a su marido Reinaldo Herrera, se forjó a finales de los años 70 cuando España daba sus primeros pasos en la democracia. Doña Sofía supo entender que necesitaba un vestidor a la altura del país que representaba y se rodeó de los mejores de la época para confeccionarlo: Valentino, Oscar de la Renta, las hermanas Molinero o Elio Berhanyer fueron, junto a Carolina Herrera, los hacedores de esa imagen perfecta que la soberana consorte proyectó de España. El click entre ambas mujeres fue instantáneo y desde entonces guardan una fuerte amistad.

La Reina Sofía y Carolina Herrera, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Las visitas de Carolina Herrera a España son frecuentes. En nuestro país vive su hija Carolina Adriana y sus nietos. Cuando está en Madrid se instala en el Hotel Mandarín Oriental, el histórico hotel Ritz, y las reuniones para comer o tomar el té son frecuentes. Con doña Sofia los encuentros suelen suceder o bien en el palacio de la Zarzuela o en Puerta de Hierro, en casa de los reyes de Bulgaria, ya que tanto doña Sofía como Carolina Herrera son también grandes amigas de la esposa del rey Simeón, doña Margarita Gómez-Acebo. Como curiosidad, el 24 de octubre de 2019, mientras el gobierno de Pedro Sánchez exhumaba a Franco, doña Sofía comía con Carolina Herrera y Margarita Gómez Acebo en el desaparecido restaurante El Moncalvillo, situado en el madrileño barrio de Chueca, propiedad de la aristócrata Maria Figueroa.

Muestra de la buena sintonía y amistad que las une y que va más allá de las confidencias es que a día de hoy, Carolina Herrera es quizá la marca más importante en el armario de la Reina Letizia y aunque es imposible descartar que lo sería de cualquier manera, pues sin ninguna duda se trata de una de las marcas más cotizadas del mundo, no se puede dejar de poner en valor que fue en realidad su suegra la responsable de este «match» perfecto ¡Larga vida a las reinas (de España y de la moda)!