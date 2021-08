La Reina Sofía disfruta de la gastronomía japonesa en la mejor compañía

La Reina Sofía continúa disfrutando de sus vacaciones en Mallorca. A pesar de que sus salidas del Palacio de Marivent están siendo contadas este año, la madre de Felipe VI por ahora parece que no tiene intención de abandonar la isla. Tras la reciente visita de la Infanta Elena, la esposa de don Juan Carlos se ha quedado en Palma con su círculo habitual de acompañantes durante las vacaciones estivales, esto es, su hermana, la Princesa Irene de Grecia y su prima, Tatiana Radziwill junto a su marido, el doctor Henri Fruchaud. Ellos son los auténticos escuderos de doña Sofía y quienes la apoyan en sus momentos más complicados.

Tal como ha informado el diario balear Última Hora, la Reina Sofía ha disfrutado de una cena en el restaurante japonés Tahini, ubicado en la zona de Puerto Portals. Se trata de uno de los restaurantes especializados en comida japonesa más conocidos de la isla. En este caso, la madre de Felipe VI estuvo acompañada por los Fruchaud y por su hermana y disfrutaron de una selección de sushi, tempura de verduras y un helado de postre. Al finalizar la cena al parecer, la familia de Adolfo Suárez Illana se acercó a saludarles.

La elección del restaurante resulta especialmente relevante ya que el Tahini, propiedad del empresario Juan Picornell, es uno de los habituales para la familia real española y, de hecho, la primera cena en público de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Palma hace cinco años fue precisamente en este establecimiento.

Esta velada ha supuesto la reaparición de la Princesa Irene después de los rumores sobre su salud, debido a que no acompañó a doña Sofía en su última salida. Sin embargo, durante toda la cena, la Princesa se ha mostrado en plena forma.

A pesar de que la reina madre llegó a la isla antes incluso que la familia de Felipe VI, no fue hasta poco antes de la marcha del monarca cuando se la vio por primera vez en público, algo poco habitual en ella, que suele disfrutar de paseos y jornadas de compras por el centro de la ciudad. Fue en una cena familiar en el restaurante Ola de Mar, a la que asistieron, además de los Reyes y sus hijas, el matrimonio Fruchaud y la Princesa Irene. Después de esta salida, no fue hasta casi una semana más tarde cuando volvió a verse fuera de Marivent a doña Sofía, en este caso, disfrutando de un paseo por el centro junto a su prima y su marido. Una jornada en la que no se vio a la Princesa Irene.

Por ahora se desconoce hasta cuándo permanecerá la Reina Sofía en la isla, aunque todo apunta a que estará en Mallorca hasta bien entrado el mes de septiembre.