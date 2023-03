Fue el pasado 16 de febrero cuando se presentó en Madrid la corrida de toros a beneficio de la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL), en un acto en el que estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (44), así como la Infanta Elena (59) y algunos de los diestros que iban a participar en el evento, que finalmente se ha celebrado en la tarde de este sábado, como Manuel Díez El Cordobés o Gonzalo Caballero, en la plaza de toros Félix Colomo. «La tauromaquia es entrega y, por eso, también es un arte solidario. Y esa tarde se unirán tres de los valores esenciales que representan a Madrid: la solidaridad, el respeto por las tradiciones y la cultura y la libertad», aseguró Díaz Ayuso.

Desde que se anunciara el festejo, lo cierto es que el foco ha estado puesto en la asistencia o no de Doña Sofía. Pues, pese a que se conoce que la monarca se ha mostrado siempre fiel a las labores de la FESBAL, que agrupa a 54 bancos de alimentos establecidos por toda España y forma parte de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, especialmente desde el comienzo de la pandemia, cuando ha visto su actividad exponencialmente intensificada; lo cierto es que a diferencia de Juan Carlos I, a doña Sofía, gran amante de la naturaleza y los animales, no le gustan los toros.

En este sentido, la Reina Sofía ha declinado finalmente la invitación a la cita. No lo ha hecho no obstante su hija mayor, la Infanta Elena, que, además de causar un gran revuelo a su llegada, ha recibido los halagos de El Cordobés al término de su exhibición, quien le ha lanzado la montera, el sombrero tradicional de los toreros -tanto del espada como de los banderilleros- que se usa desde el siglo XIX en sustitución del bicornio de alguaciles. Ambos coincidieron en en el acto de presentación del festejo benéfico ya mencionado y, entonces el matador, que se retirará definitivamente de los ruedos tras esta temporada, hizo una petición especial a la hermana de Felipe VI: «Por favor, dígale a su padre que ya me he reconciliado con el mío». Cabe recordar que el monarca ha sido uno de los apoyos más solventes de la Fiesta, incluso llegando a ir a ver al diestro en Latinoamérica.

A diferencia de en otras ocasiones, esta vez la Infanta Elena no ha estado acompañada de ninguno de sus dos hijos. Mientras Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón (24), más conocido como Froilán, se encuentra en Abu Dabi con su abuelo, el Rey emérito, desde principios de años por deseo expreso de su madre, que quiero apartarlo del foco mediático; Victoria Federica (22) está disfrutando de unos días en Baqueira junto a un grupo de amigos, donde se está celebrando el Polar Sound Festival, un festival de música que tras dos exitosas ediciones, ha vuelto este fin de semana con las actuaciones de artistas tan reconocidos como Vetusta Morla, Taburete, Sidecars, DJ Nano, Pignoise o Marlon, entre otros.