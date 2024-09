La reina Margarita de Dinamarca ha recibido el alta hospitalaria tras dos días ingresada en el hospital debido a la aparatosa caída que sufrió en el Palacio de Fredensborg, su residencia a las afueras de Copenhague. Así lo ha confirmado la Casa Real escandinava a través de un escueto pero esclarecedor comunidado remitido a una de las principales agencias de prensa del país. «Su Majestad la reina Margarita ha sido dada de alta y está ahora de regreso en su casa en el castillo de Fredensborg», comienza el escrito.

«El miércoles por la noche, la Reina Margarita fue ingresada en el hospital tras sufrir una caída que, lamentablemente, le provocó una lesión en las vértebras del cuello y una fractura en la mano izquierda» por la que han tenido que «escayolarle la mano izquierda y deberá llevar un collarín en los próximos meses».

La reina Margarita con un bastón. (Foto: Gtres)

Pese a haber recibido el alta hospitalaria, la reina Margarita mantendrá en pausa su agenda oficial. «La reina Margarita está de buen humor y le va bien dadas las circunstancias, pero estará de baja por enfermedad prolongada», señala la Casa Real. La última vez que vimos públicamente a Margarita II fue el pasado 18 de septiembre, cuando asistió a la inauguración de un congreso sobre la esclerosis múltiple en Copenhague. Dos días antes, la reina Margarita había presidió la entrega del premio Rungstedlund. Un reconocimiento anual de honor fundado por la Fundación con el mismo nombre.

El anuncio sobre la caída de la reina coincidió con la presencia de Federico X, que está ahora disfrutando de un viaje privado a una nación extranjera, tal y como ha publicado Ekstra Bladet, en un evento de gran relevancia. Lo que lo obligó a responder a las preguntas de los medios. «Mi madre está bien dadas las circunstancias. Gracias por la pregunta. Está en Rigshospitalet y está en buenas manos», confesó sin ahondar en demasiados detalles. «No, todavía no lo he hecho. He hablado con ella y parecía estar bien, por lo que pude oír», añadió Federico X tras ser preguntado expresamente por si había podido ir a visitar a su madre al hospital.

Hospital en el que está ingresada la reina Margarita. (Foto: Gtres)

Los problemas de salud de la reina Margarita

La Reina Margarita de Dinamarca ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. En febrero de 2023 se sometió a una cirugía de la espalda, lo que la llevó a reducir sus compromisos públicos. Posteriormente, tuvo que permanecer en rehabilitación, lo que generó preocupación sobre su bienestar general entre los ciudadanos daneses y la crónica social del país. Antes, en 2021, una neumonía también mantuvo la madre del rey Federico X alejada de sus funciones.