Sorpresa de la Reina Letizia en sus últimas horas en Angola. Después de apostar a lo largo de este viaje de Estado por estilismos en tonos neutros y looks relativamente sobrios, la esposa de Felipe VI le ha querido dar un toque de color a la recta final del viaje, con un outfit en su tono fetiche, el rojo, y tan vinculado a España.

Tras comenzar la jornada con agendas por separado, los Reyes don Felipe y doña Letizia se han reencontrado para visitar la Asamblea Nacional angoleña, donde han mantenido un encuentro con la presidenta de la Cámara, Carolina Cerqueira. Una de las últimas paradas de este viaje de Estado, que termina este miércoles 8 de febrero., Los Reyes tienen previsto aún acercarse a visitar la Fortaleza de Sao Miguel, antes de poner rumbo de vuelta a casa.

Si esta mañana doña Letizia apostaba en su visita a una maternidad junto a la primera dama Ana Afonso Dias, por un conjunto de pantalón y chaqueta muy veraniego y alpargatas de cuña, ahora se ha decantado por un elegante look monocolor, con el rojo como absoluto protagonista.

La Reina ha lucido un vestido de Massimo Dutti con manga larga y detalle de botones en los puños, cuerpo ligeramente plisado y falda drapeada. Un modelo de la colección limitada de otoño-invierno 2018/2019 que doña Letizia estrenó en un acto en el Museo del Prado en el mes de junio de 2020, en el que se presentaba una campaña para promover el turismo tras el período de confinamiento. Hasta ahora no había vuelto a llevar este look, uno de los más elegantes de su armario.

Como suele hacer en muchas ocasiones, la esposa de Felipe VI ha apostado por un estilismo en clave total look, esto es, con complementos a tono. Doña Letizia ha llevado unos zapatos de salón destalonados en rojo de Carolina Herrera, y una cartera roja, en este caso nueva. Las joyas también a tono con el estilismo, su inseparable anillo de Coreterno -del que no se separa desde que lo estrenó a principios de año y que ha sustituido su sortija de Karen Hallam- y unos pendientes de diamantes y rubíes de Gold&Roses, que combinaban a la perfección con el look. En concreto, este par de pendientes pertenecen a la colección I am red y, según la marca, que apuesta por la joyería sostenible, es una colección que tiene como lema una «declaración de principios y de sentimientos a través del rojo: amor, belleza y libertad». Al igual que ocurrió en uno de los actos este pasado martes, en un momento se ha visto a doña Letizia cubriéndose la espalda con un chal, quizás porque dentro de la Asamblea Nacional el aire acondicionado estaba demasiado fuerte.