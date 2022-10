La Reina Letizia rescata y modifica un espectacular diseño de Varela para finalizar la semana

Con la semana a punto de finalizar, la Reina Letizia continúa dando cabida en su agenda a los distintos actos institucionales en los que tiene que estar presente. En esta última ocasión, la consorte se ha desplazado hasta la sede de la Real Academia de Ingeniería de Madrid para ejercer como presidenta de la toma de posesión de las académicas electas Elena García Armada y Ana Conesa Cegarra, dos figuras de gran relevancia en áreas de conocimiento como el desarrollo con fines terapéuticos y la tecnología aplicada a la genómica.

En torno a las 18:50 horas de la tarde, la esposa del Rey Felipe ha sido vista en el enclave mencionado, y una vez más, haciendo gala de su exquisito gusto estilístico. Y es que, Doña Letizia se ha enfundado en un vestido de inspiración oriental sin mangas realizado en georgette de seda blanco, bordado en hilo y cristal negro, con falda de vuelo midi y estilo Mao. Por si fuera poco, el diseño firmado por Felipe Varela también cuenta con una serie de bordados en cristales de Swarovski negros, los cuales crean las formas de los símbolos de la longevidad y las garzas chinas. Una excelente creación con mensaje incluido a la que ha querido añadir un fajín brillante gracias al que ha realzado su silueta. Algo muy diferente a lo que lució en Oviedo, cuando al decantarse por este mismo vestido, apostó por unas enaguas para dar así más volumen al resultado final. Sin embargo, ahora ha querido dejar la falda libre para darle el máximo vuelo y naturalidad.

Con este pequeño cambio, la Reina Letizia ha vuelto a evidenciar que, aunque ha ido evolucionando estilísticamente con el paso de los años, hay diseños y creadores que siguen siendo un must have en su vestidor, como es el caso de Varela y de todos los vestidos que ha confeccionado para vestir a la consorte. No obstante, si hay algo en lo que Doña Letizia prefiere no innovar es en los complementos, optando por unos salones sobrios en color negro de Prada y una cartera a tono también de Varela. En cuanto a la joyería, la esposa del Rey ha apostado por unos botones de diamantes y oro blanco y su inseparable anillo de Karen Hallam.

De esta manera, la madre de la Princesa Leonor ha vuelto a demostrar su compromiso con el proyecto “Mujer e Ingeniera” y su Consejo Estratégico, en el que se requiere fomentar las vocaciones femeninas en Ingeniería, así como por reconocer la importancia del talento femenino en las empresas, universidades y organizaciones. Algo que la propia Reina ya demostró al reunirse con una representación de la Real Academia de Ingeniería en 2018 y con el Consejo Estratégico del Proyecto “Mujer e Ingeniería” en 2021.

Cabe destacar también la gran importancia de la Real Academia de Ingeniería, que desde su creación en 1994, ha mantenido una actividad muy notable en relaciones internacionales, trabajando en colaboración con las principales academias mundiales de otras índoles. Por si fuera poco, también es miembro de Euro-CASE, la agrupación de las principales academias europeas, y de CAETS, el consejo mundial de academias de ingeniería. Todo un logro con el que la Reina Letizia va en sintonía para seguir creciendo juntos.