La Reina Letizia rescata uno de sus básicos en rojo para una cita con el deporte

Cita con el deporte para los Reyes. Don Felipe y doña Letizia han retomado su agenda conjunta con un acto en el Palacio de El Pardo. Sus Majestades han sido los encargados de presidir la entrega de las últimas ediciones de los Premios Nacionales del Deporte, que han distinguido a figuras destacadas de diferentes disciplinas.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando ha comenzado el acto, que ha concentrado a rostros conocidos del panorama deportivo español. Se trata de una de las citas ineludibles de la agenda de la Familia Real, que ha ido modificando su estructura con el paso de los años. En el pasado participaban los Reyes Juan Carlos y Sofía, así como la infanta Elena y la infanta doña Pilar. Se espera que en el futuro tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía también acudan a este compromiso. De hecho, ya existen dos trofeos con su nombre.

Los Reyes durante una entrega de premios. (Foto: Gtres)

El estilismo de la Reina

Más allá de la presencia de deportistas de renombre, el estilismo elegido por doña Letizia para esta jornada ha sido una de las cuestiones que más interés ha generado. La esposa del monarca ha preferido no estrenar y ha optado por tirar de fondo de armario.

Doña Letizia ha elegido un sencillo diseño de un intenso color rojo, un tono que le favorece mucho y que, además, tiene un fuerte carácter simbólico porque se asocia con uno de los colores de la bandera nacional.

Los Reyes durante una entrega de premios. (Foto: Gtres)

La Reina ha recuperado de su armario un vestido de corte midi y falda ligeramente acampanada con manga larga y escote redondo. Un modelo con silueta ceñida y botones en la zona del hombro izquierdo, a modo de detalle decorativo.

Se trata de un diseño de la firma Carolina Herrera en un tono de rojo casi burdeos que estrenó hace cuatro años en un viaje al Reino Unido, en el que participó en un compromiso con el rey Carlos III. A pesar de que es un modelo bastante sencillo, doña Letizia tampoco ha querido arriesgar con los complementos y ha mantenido una línea sobria. En este caso ha elegido unos zapatos de salón con tacón bajo y detalle geométrico en la puntera, de Magrit y jotas discretas. La Reina ha llevado su inseparable sortija de oro de Coreterno en el dedo índice y unos pequeños pendientes de brillantes. Como peinado ha lucido el cabello suelto.

La Reina Letizia cuando estrenó el vestido. (Foto: Gtres)

Los detalles de la jornada

Entre las anécdotas de la jornada ha estado el encuentro de los Reyes con la hermana de Blanca Fernández Ochoa, que ha sido la encargada de recoger uno de los premios. En concreto, el que se ha otorgado a Álvaro Romero, que no ha asistido porque está compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Tampoco han asistido los futbolistas Rodri y Lamine Yamal, también premiados.

Los Reyes durante una entrega de premios. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Está previsto que los Reyes retomen su agenda este jueves con varias audiencias por separado en el Palacio de la Zarzuela. Además, el viernes visitarán en la Universidad Autónoma de Madrid una exposición dedicada a la memoria de Tomás y Valiente.