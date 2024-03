La Reina Letizia ha incrementado los actos marcados en su agenda institucional esta semana, algo que no suele ser habitual, ya que desde Casa Real marcan unas directrices con el fin de organizar minuciosamente la rutina de la consorte. Los próximos 7 y 8 de marzo, la Cumbre de Mujeres Juristas que organiza anualmente el Colegio de la Abogacía de Madrid regresa al Congreso de los Diputados para acelerar el tránsito de la igualdad legal a la real. Precisamente bajo ese lema y con la presencia de honor de la Reina, el evento se celebra, por primera vez, coincidiendo con una fecha clave: el Día Internacional de la Mujer.

La Reina Letizia con un nuevo corte de pelo. / Gtres

Sin embargo, no ha trascendido, al menos por ahora, si estará presente ambos días o uno de ellos, ya que en la página web Colegio de la Abogacía de Madrid no revelan este detalle. Ha llamado especial atención esta inesperada reaparición de doña Letizia, dado que no estaba fijada en sus funciones semanales de esta primera semana de marzo.

La Reina Letizia en la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en 2019 / Gtres

La Reina tenía marcados tres eventos, uno de ellos este martes día 5, donde presidirá el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra en Sevilla, ciudad que vio nacer a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), hace 25 años. Después, el próximo miércoles, junto al Rey Felipe, inaugurarán ARCOmadrid, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. Y, por último, el 7, Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia presidirán, en el Auditorio Nacional de Música, el XXII Concierto In memoriam en homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebra anualmente en vísperas del 11 de marzo, día en el que se rememora a las 193 víctimas de los atentados perpetrados en Madrid en esa fecha de 2004.

La presencia de la Reina otros años en la cumbre de mujeres juristas

No es la primera vez que doña Letizia acude a este acto sin estar reflejado en su agenda de Casa Real. Por esta misma hoja de ruta ya apostó hace dos años, en 2022, cuando Letizia mostró su apoyo a las mujeres presidiendo por primera vez de forma presencial la décima edición de la Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de la Abrogación de Madrid, que se celebró en la sala Caja de Música del Ayuntamiento de Madrid.

La Reina Letizia en una imagen de archivo / Gtres

Para aquel encuentro,a esposa de Felipe VI se decantó por unos pantalones grises de cuadros de líneas rectas y una blusa estructurada de cuero negra con ligero péplum. Como prenda exterior, un abrigo de paño rojo. Fue la comisión delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión del Colegio la que organizó aquella ocasión la cumbre bajo el lema Normalizar la Igualdad, un esfuerzo compartido, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la participación de toda la sociedad y de las instituciones en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.