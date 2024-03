La comentada distancia de la Reina Letizia con los Gómez-Acebo: no acompaña el Rey Felipe

La familia Gómez-Acebo ha afrontado un duro bache este domingo 3 de marzo, posiblemente el momento más duro desde que falleció Fernando de forma repentina a causa de un problema respiratorio. El primo del Rey Felipe llevaba un tiempo arrastrando una anomalía médica y estaba esperando un trasplante que lamentablemente no ha llegado a tiempo. El monarca, acompañado de doña Letizia, se trasladó hasta el Tanatorio de Tres Cantos (Madrid) para rendir homenaje al fallecido.

Felipe VI y Letizia en el funeral de Fernando Gómez-Acebo/ GTRES

Se ha hablado mucho de la distancia que la Reina Letizia había tomado con los Gómez-Acebo y lo último que ha pasado no ha hecho más que engrandecer estos rumores. La madre de la princesa Leonor no ha acudido al crematorio, donde Felipe VI se ha dejado ver solo y visiblemente afectado. Haciendo honor a la honestidad que siempre le ha caracterizado, ha entrado por la puerta principal y no se ha escondido de la prensa.

La curiosa ausencia de la Reina Letizia a reactivado los rumores. Hace unos años don Felipe disfrutaba de una relación muy estrecha con Beltrán Gómez-Acebo, hermano de Fernando. Pero de un momento a otro se distanciaron y algunos expertos en Casa Real aseguraron que doña Letizia habría tenido algo que ver, pues supuestamente no terminaba de sentirse cómoda con la familia de Juan Carlos I.

El Rey Felipe, sin la Reina Letizia en el crematorio

El Rey Felipe en el crematorio / GTRES

A diferencia de lo que sucedió en el velatorio, la Reina Letizia no ha acompañado a su marido al crematorio. Muy serio, cabizbajo y bastante abrigado, el soberano ha caminado en solitario hasta el lugar donde se ha dado sepultura a su primo. Su vínculo con los Gómez-Acebo es muy estrecho, tanto es así que ayer estuvo muy cariñoso con su prima Simoneta en el tanatorio. Esta última también se ha desplazado hasta el crematorio con el rostro visiblemente triste.

La comentada distancia de la Reina con los Gómez-Acebo

No es la primera vez que se produce un hecho de estas características. En 2016 la Reina Letizia no asistió al cumpleaños de la infanta Pilar y este detalle hizo saltar todas las alarmas. Fue en ese momento cuando la periodista Beatriz Cortázar dio un paso adelante en Es la Mañana de Federico y aseguró que la madre de la princesa Leonor no tenía buena relación con los familiares de Juan Carlos I.

Los Reyes despidiendo a Fernando Gómez-Acebo/ GTRES

«Lo que hace Letizia es algo que lleva haciendo siempre, fiel a su manera de pensar. Ella no aguanta a los Gómez Acebo y no es el primer feo que les hace», aseguró la experta en crónica social. Otro momento destacado fue cuando el Rey Felipe acudió en solitario al bautizo de los hijos de Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte, sin que la princesa Leonor, la infanta Sofía o doña Letizia hicieran acto de presencia.

Un detalle a tener en cuenta

Tal y como recuerda Beatriz Cortázar, la mujer de Felipe VI no tiene ninguna obligación de asistir a los eventos que organizan los Gómez-Acebo porque son actos privados, no institucionales. «La Reina, desde el minuto uno, no tiene trato con esa familia», aseguró Cortázar en el citado espacio radiofónico.

La madre de la princesa Leonor no se ha desplazado hasta el crematorio, aunque sí tuvo el detalle de arropar a los Gómez-Acebo durante el funeral. También se desplazó hasta allí doña Sofía y su hermana Irene de Grecia.