La Reina Letizia se prepara para una de sus semanas más especiales

Después de que Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor, presidan los actos celebrados por el Día de la Hispanidad continuarán con su agenda institucional. Cabe destacar que la próxima semana, doña Letizia acudirá a un evento muy especial para ella. Y es que, desde siempre, la consorte ha estado muy comprometida, entra otras cosas, con la salud mental.

De esta manera, el 17 de octubre, la Reina presidirá el Día de la Salud Mental 2024, que este año lleva el lema Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental, que es la necesidad de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Esta importante cita se celebra por iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH, en sus siglas en inglés) en más de 100 países.

El rap de la Reina Letizia

En 2023, la Reina Letizia intervino en este acto recitando un rap. «Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?», rapeó doña Letizia. Tras este histórico momento prosiguió con su discurso.

«No se me ocurriría tratar de rapear por respeto a los artistas de este género musical, pero sí me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación esta tarde o mañana titule: ‘La Reina rapea por la salud mental’, rapea entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este. Lo que he leído son palabras, versos del rapero, escritor y compositor El Chojin», expresó.

Otros actos

Además de presidir este acto, Su Majestad la Reina también tiene otra fecha señalada en su agenda. Dos días antes del mencionado evento, estará presente, junto al Rey Felipe VI, en el acto institucional de celebración del 75º aniversario de Grupo Planeta, que fundó José Manuel Lara Hernández en 1949, donde se entregará la 73ª edición del Premio Planeta de Novela.

El Premio Planeta de Novela 2024 está dotado con 1.000.000 de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista. La LXXIII edición del Premio Planeta cuenta con una alta participación. Un total de 1.070 novelas se han presentado este año. Una vez más se confirma el interés que despierta el galardón en el ámbito de las letras en España y América Latina.