Letizia repite fórmula para deslumbrar como Reina en la gala que presentó hace dos décadas

Los Reyes están cerrando la semana por todo lo alto. Después de haber vivido unos días livianos con pocos actos de agenda, Sus Majestades se han desplazado hasta Almería para vivir una jornada de lo más emocionante. Y es que, ha sido en torno a las 20:00 horas cuando Don Felipe y Doña Letizia han presidido el acto de entrega de la XXXV edición de los Premios Macael, los cuales este año cuentan con la organización de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA).

Como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta que en la zona peninsular en cuestión las temperaturas son mucho más altas a diferencia de otras partes de España, la Reina Letizia ha vuelto a demostrar que está plenamente centrada en las tendencias estilísticas al decantarse por un diseño ceñido y midi con escote bardot, manga francesa y color azul noche, tonalidad que ya se ha convertido en su nuevo fetiche dada la gran frecuencia con la que hace uso de ella, sin ir más lejos durante el pasado viernes en su visita a Barcelona. Para poner el broche de oro a este look de lo más acertado, la madre de la Princesa Leonor ha apostado por unos zapatos nude con detalle joya, firmados por MyTheresa, además de un recogido de lo más sofisticado con altura media, el cual dejaba ver a la perfección su rostro con make up en tonos rosados.

De esta manera, el monarca y la consorte han tenido oportunidad de ver una gala completamente diferente a todas las que se habían celebrado hasta la fecha. Y es que por primera vez, los Premios Macael traen consigo el reconocimiento a la Sostenibilidad que será concedido a Delfín Tower. Un galardón que, al igual que el resto, ha sido entregado por el Rey Felipe y la Reina Letizia, dando así más prestigio si cabe a un acto que goza de un gran acento internacional y que además apuesta por la innovación, el uso de la tecnología y el compromiso por convertirse en un evento neutro en carbono.

No obstante, cabe destacar que esta no habría sido la única empresa premiada en una tarde dotada de una gran importancia sobre todo a causa de la presencia de los Reyes. Por ejemplo, el arquitecto Luis Escarcena ha sido galardonado con el Premio a la Persona por el proyecto de reforma y remodelación del Hotel Silken el Pilar Andalucía y Plaza de las Flores. Por otro lado, también se ha otorgado el Premio Internacional América del Norte a MCA Systems INC; el Premio Internacional Saba State, Bali, Indonesia, a Villa Saba; el Premio Internacional Oriente Medio a Amot Holon Building, en Israel; el Premio Internacional Europa a Tempo de Meditación, en Málaga; el Premio Nacional al Ayuntamiento de Valencia; el Premio al Diseño a Villa Ricotta II; el Premio a la Obra en Blanco Macael a la restauración de la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, en Málaga; y por último, el Premio a la Excelencia al estudio de arquitectura Tobal Arquitectos. Sin duda alguna, una muy buena manera por parte de Sus Majestades para poner fin a la semana antes de dar pistoletazo de salida al viaje oficial hacia la República de Croacia.