La Reina Letizia muestra su imagen más cercana y divertida en su último acto: "Es una fantasía"

La Reina Letizia se ha desplazado hasta la Cuesta de Moyano, una de las zonas más céntricas de Madrid, para asistir a la celebración del centenario de la histórica Feria de los Libros permanente. Su Majestad es una gran lectora, así que no ha dejado pasar la oportunidad y se ha llevado dos obras. Tal y como ha informado LOOK, los títulos que ha escogido son: El vendedor de libros viejos, de Stefan Zweig, y Fábulas fantásticas, de Ambrose Bierce.

La madre de la princesa Leonor ha mostrado su imagen más cercana y divertida. Su buena reputación ha cruzado fronteras y diferentes medios internacionales han puesto en valor su capacidad para conectar con el pueblo. Durante su último acto ha confirmado sus habilidades y ha realizado unas declaraciones que no han tardado en convertirse en tendencia.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Dos periodistas de Radio Madrid de Cadena Ser se ha acercado a doña Letizia y le han preguntado por este medio de comunicación, a lo que ha respondido: «Somos muchos millones de españoles los que no podemos vivir sin ella». Después ha explicado que utiliza esta herramienta para empezar sus jornadas, pues no quiere utilizar otros dispositivos. «Yo no me despierto ni con alarmas ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida».

Uno de los momentos más divertidos es cuando ha comentado: «En este siglo XXI del despegue de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las redes, de las pantallas… estar hoy aquí, en la Cuesta de Moyano, celebrando el libro, pero también celebrando la radio, es una fantasía». Se siente segura de la postura que ha adoptado y añade: «Si alguien me llama viejuna, a lo mejor con razón, pero yo siempre con la radio y el libro».

La Reina Letizia en la Cuesta de Moyano. (Foto: Gtres)

A sus 52 años, doña Letizia se ha convertido en una institución, en un ejemplo a seguir. La prensa británica considera que es la reina mejor vestida del mundo, pero poder mediático va mucho más allá. Consigue despertar el interés de todo el mundo, tanto dentro como fuera de España.

El regalo para la princesa Leonor

La Reina Letizia acaba de llegar de Panamá, donde ha tenido un cariñoso encuentro con la princesa Leonor. Se han reunido para celebrar el Día de la Madre y las imágenes han dado la vuelta al país. El material demuestra que la relación entre ellas es completamente sincera. La mujer de Felipe VI no disfrutó de ningún trato especial. A su lado había más familiares de los guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián Elcano y Su Majestad se integró perfectamente.

La princesa Leonor con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

La reina tiene muy presente a sus hijas y aquellos que la siguen lo saben. Un conocido programa de TVE ha afirmado que los vendedores de la Feria de los Libros de Madrid han tenido un detalle con ella. Le han regalado un libro especial: una edición de El Señor de los Anillos que incluye una dedicatoria para la princesa Leonor y para la infanta Sofía.

Tanto la princesa como la infanta disfrutan de una formación exquisita. Las dos han conseguido un gran reconocimiento por parte del pueblo. Nunca han protagonizado revuelos, al contrario. A lo largo de su trayectoria sólo han hecho una cosa: acumular éxitos.