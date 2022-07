La reina Letizia, gran ausente en Ermua, anula su viaje a última hora

Hoy se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, por lo que se ha celebrado un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo en Ermua (Vizcaya). Una ceremonia a la que ha acudido en solitario el rey Felipe pues, aunque en un principio Letizia le iba a acompañar, finalmente ha tomado la decisión de no retomar su agenda oficial por el momento, cancelando así su viaje a última hora. El motivo es que, tras contagiarse de Covid y vista la gran afluencia de personas que han acudido al acto, lo mejor era que la Reina no acudiese por prudencia.

Durante el homenaje, se ha recordado al edil de PP, nacido en la localidad vizcaína, que la banda terrorista ETA secuestró el 10 de julio de 1997, con tan solo 29 años, para finalmente asesinarlo con dos tiros en la cabeza, convirtiéndose así en el número 10 de los secuestrados asesinados en los años 70. Pero Felipe VI no ha sido el único asistente, junto a él Pedro Sánchez, el lehendakari Iñigo Urkullu, y la hermana del fallecido, Mari Mar Blanco, entre otros.

Aunque se esperaba la reaparición de Letizia después de haberse contagiado de Covid, finalmente no ha sido así para velar por su salud. La última vez que asistió a un acto público fue el pasado 4 de julio, durante las actividades celebradas en el marco de los Premios Princesa de Gerona. A partir de entonces, Su Majestad tuvo que hacer un parón en sus compromisos oficiales después de presentar síntomas leves y dar positivo en Coronavirus. Además, tuvo que cancelar varias citas previstas en el Palacio Real y a las que jamás había faltado, como su evento favorito, los Premios Mariano de Cavia, en los que se vio, de nuevo, al Rey en solitario. “A la Reina y a mí nos alegra siempre volver a esta Casa y acompañaros en una nueva edición y físicamente hacer entrega de los premios. Pero esta noche, por desgracia -como sabéis-, ella no puede estar aquí con nosotros y, sinceramente, lo siente mucho y yo también. Me pide que os envíe un saludo, que felicite en su nombre a los premiados y, como dice ella: ‘ Paciencia y pronto a continuar el camino…”, dijo el soberano durante su intervención.

A pesar de esta ausencia, en la agenda oficial de la Reina ya aparecen programados varios actos en los próximos días. La mujer del monarca retomará sus compromisos con intensidad el próximo martes, 12 de julio, en la quinta jornada de tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación, en la que recordará su etapa como periodista. Sus Majestades se han citado a las 10:00 horas en el estadio Vallehermoso de Madrid, en el que será el primer acto oficial de Letizia tras contraer la enfermedad. Una cita organizada por la Fundación A la par y por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que estará moderada por Matías Prats, acompañado por Alberto Gozalo y Julián Redondo.

Tan solo un día después, el miércoles, se espera que la Reina acuda junto a Felipe VI a la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, para cerrar la semana el viernes 15 con un acto homenaje a las víctimas de Covid-19 y de reconocimiento al personal sanitario, una enfermedad que ha podido vivir en sus propias carnes.