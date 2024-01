Empieza un nuevo año y el contador de moda de las royals vuelve a estar a cero. Por eso, es un momento ideal para hacer un repaso de los looks del año que acaba de terminar y analizar con detalle no solo qué royals han sido las mejor vestidas, sino también cuáles han estrenado más o han gastado menos. La Reina Letizia siempre se encuentra en la lista de las reinas más elegantes de Europa pero, además, la esposa de Felipe VI es de las royals de su generación que menos invierte en moda, no solo porque suele reciclar bastantes de sus prendas sino porque, además, doña Letizia se caracteriza por apostar por firmas menos conocidas y con una filosofía sostenible cuyos precios están más al alcance de la mayoría.

La Reina Letizia en Oviedo / Gtres

Aunque en España tenemos bastante claros los looks que ha estrenado la Reina a lo largo de este año que acaba de terminar, es más difícil analizar las incorporaciones a los armarios de otras royals. Quizás con algunas como Máxima de Holanda o Catalina Middleton resulte algo más sencillo, puesto que sus compromisos suelen tener una mayor trascendencia fuera de sus propias fronteras, pero no tanto con otras figuras como la duquesa de Edimburgo o incluso la futura reina de Dinamarca, la princesa Mary.

Para esto, el portal UFO No More realiza año tras año un exhaustivo análisis en el que detalle no solo los estrenos de las royals, sino también el presupuesto invertido a lo largo del año en moda y complementos. Este año, una vez más, la princesa Charlene de Mónaco se encuentra en los primeros puestos en cuanto al coste total invertido en moda -es cierto que ha incrementado su agenda de manera considerable-, seguida de Eugenia de York y de la princesa de Gales.

La Reina Letizia se encuentra en el puesto número 12 de este peculiar listado, aunque tampoco es de las que menos gasta. Según el portal, la esposa de Felipe VI ha invertido casi 59.000 euros en este año que acaba de finalizar, con 162 nuevas piezas, de las cuales, 15 no han sido identificadas. Victoria de Suecia ha estrenado el mismo número de prendas y complementos que doña Letizia aunque la heredera sueca ha invertido un poco más de presupuesto, hasta superar levemente los 60.000 euros.

Por debajo de doña Letizia se encuentran Máxima de Holanda, la reina Matilde, Mette Marit de Noruega e incluso la futura reina de Dinamarca, la princesa Mary. Ella ha sido, según esta estadística, la que menos ha gastado este año, con 70 estrenos y aproximadamente 45.000 euros. No obstante, en el caso de todas ellas, aunque han invertido menos en total, el coste por prenda supera con creces a lo que ha gastado doña Letizia en cada uno de sus estrenos, ya que, mientras los estrenos de la esposa de Felipe VI tienen un coste medio de 460 euros, los de estas cuatro últimas superan los 700.

Este exhaustivo análisis por parte de UFO No More refleja perfectamente que la Reina Letizia, a pesar de que es la royals que más estrenos ha tenido a lo largo del año, también es una de las que más compromisos afronta y también que sabe combinar a la perfección firmas muy conocidas con otras nuevas, a las que da impulso.