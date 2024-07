El encuentro de la Reina Letizia con Michael Douglas en una de sus citas preferidas

La Reina Letizia ha estrenado su agenda oficial en Mallorca con uno de los eventos con los que más comprometida está. Un año más, la esposa del Rey Felipe VI no ha querido faltar a la ceremonia de clausura del Atlàntida Mallorca Film Festival, en la que se ha otorgado el galardón Masters of Cinema al veterano actor Michael Douglas. El intérprete, por cierto, tiene una relación muy estrecha con Mallorca, donde posee una espectacular propiedad desde hace varias décadas. De hecho, hace unos días, él mismo compartió en sus redes sociales un divertido vídeo en el que se le veía celebrando con vecinos de Valldemossa el cumpleaños de las personas que alcanzan este año los 80 -como es su caso-.

Para doña Letizia, asistir a este festival se ha convertido en una costumbre verano tras verano, ya sea a la inauguración pero, sobre todo, a la clausura. La esposa de Felipe VI es una auténtica cinéfila y disfruta mucho de todos los compromisos que tienen que ver con el Séptimo Arte.

La Reina Letizia con Michael Douglas. (Foto: Gtres)

Ha sido el primer compromiso de doña Letizia en estas vacaciones oficiales de la Familia Real en Mallorca que, este año, están condicionadas por el desarrollo de los Juegos Olímpicos de París y, además, se han adelantado un poco, al menos, para el Rey Felipe VI. El monarca ya participó a mediados de esta semana en varias audiencias en el Palacio de la Almudaina con autoridades baleares, aunque el jueves viajó junto a doña Letizia a la capital francesa para asistir a los actos con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos de París.

El look de la Reina Letizia

La Reina Letizia con Michael Douglas. (Foto: Gtres)

Para esta cita, la esposa de Felipe VI ha apostado por un atrevido vestido lencero de corte midi firmado por Hugo Boss, una de sus marcas fetiche. Este diario ha encontrado el modelo exacto, se llama Desatie y está disponible en la página web de la firma por 260 euros. De calzado ha usado unas sandalias de tacón (de 35 euros) cómodo que pertenecen a Mango. Todo el look era plateado, de ahí que haya llamado tanto la atención.

Doña Letizia y Michael Douglas

Michael Douglas, en Mallorca. (Foto: Gtres)

El actor y productor estadounidense Michael Douglas ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada. Ha mostrado una gran complicidad con la Reina Letizia, quien tiene una gran soltura a la hora de reconocer el talento cinematográfico, por eso es una de las madrinas del festival.

Mientras sus hijas se convierten en el centro de atención de los Juegos Olímpicos de París, Su Majestad ha aprovechado el Atlàntida Mallorca Film Festival para intercambiar unas palabras con Michael.

Un verano intenso

Los Reyes Felipe y Letizia, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Este verano va a ser un tanto diferente para la Familia Real. El pasado jueves, en una recepción con deportistas españoles en París, el Rey Felipe VI se comprometió a que los miembros de la Familia Real se iban a dividir para poder asistir al mayor número posible de pruebas durante estos Juegos Olímpicos, lo que supone que la competición va a condicionar las vacaciones oficiales de los Reyes y sus hijas, al menos, las próximas dos semanas.

Además, dado que los juegos de París terminan el día 11 de agosto, la incorporación de la princesa Leonor a su nueva etapa en la Escuela Naval de Marín está prevista para el día 19, lo que implica que apenas va a tener una semana para disfrutar de vacaciones privadas. En el caso de la infanta Sofía, su vuelta a Gales se prevé para finales de mes.