La razón por la que la reina Isabel ha rechazado el premio a ‘anciana del año’

Tiene 95 años pero, a juzgar por la intensa actividad que está desarrollando en las últimas semanas, nadie diría que la reina Isabel se sienta mayor. Y así precisamente lo ha manifestado ella misma. La monarca iba a ser reconocida con el galardón a la ‘anciana del año’, un premio que concede la revista The Oldie y que, muy educadamente ha decidido rechazar. Haciendo gala de su peculiar sentido del humor, la Reina hizo llegar a los responsables de la publicación una carta el pasado mes de agosto en la que agradecía el reconocimiento, pero lo rechazaba de pleno: “Su Majestad considera que eres tan mayor como te sientes. Como tal, la Reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar el premio y espera que encuentre un destinatario más digno”, rezaba la misiva enviada por su secretario privado, Tom Laign-Baker.

