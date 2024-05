La reina Camila anuncia que no volverá a comprar pieles

La reina Camila ha tomado una decisión que tiene mucho que ver con la protección del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y el respeto a los animales. La esposa del rey Carlos III ha anunciado que se compromete a no volver a utilizar pieles en su vestuario y así lo ha comunicado la organización PETA, que ha recibido una carta del Palacio de Buckingham en el que se la hace partícipe de esta decisión.

«PETA brinda por la reina Camila con una copa del mejor Burdeos por ser una auténtica reina al situarse al lado del 95% de los británicos que también se niegan a vestir con piel de animales, según las últimas encuestas», ha comentado la cofundadora y presidenta de PETA, Ingrid Newkirk. Una decisión con la que la reina Camila da un importante paso al frente, aunque no resulta insólito.

La madre del rey Carlos III, la Reina Isabel anunció hace algunos años que no incorporaría nuevas prendas de piel en su armario, sino que recurriría para abrigarse a pieles sintéticas. Un gesto que fue muy aplaudido en su momento, aunque no implicaba que la Reina no pudiera utilizar las pieles que ya tenía en su vestidor, sino que ya no adquiriría nuevas.

Para la reina Camila, este paso es especialmente importante, sobre todo, porque hay que recordar que, en el año 2009, los animalistas criticaron duramente que utilizara una estola de piel de conejo. Unos comentarios que no ayudaron a fortalecer la imagen de la entonces duquesa de Cornualles, tras años en el punto de mira por la delicada situación entre Carlos y Diana.

Aunque desde PETA han alabado la decisión de la reina Camila, y han declarado que es importante que la monarquía refleje los valores británicos al reconocer que las pieles no tienen lugar en nuestra sociedad, por el momento, desde el Palacio de Buckingham no han precisado si la esposa del rey Carlos III dejará de usar las pieles que tiene ya en su armario, aunque es lo más probable.

En línea con el rey Carlos III

La decisión de la reina Camila se encuentra completamente en sintonía con la política de protección del entorno del propio Carlos III, que es un firme defensor del cuidado de la naturaleza. De hecho, él mismo ha dado alguna que otra alegría a PETA, por ejemplo, cuando ha prohibido el foi gras en todos sus palacios, por el maltrato animal que implica conseguir este tipo de alimento. Asimismo, en su coronación se sirvió un menú principalmente vegetariano y se utilizó para su unción un aceite de origen vegetal.

El rey Carlos III lleva muchos años demostrando su compromiso con el entorno, desde su época como príncipe de Gales. De hecho, cuando apenas superaba los 20 años, el hijo mayor de la Reina Isabel expresó su preocupación por el incremento de plásticos que contaminan el entorno y siempre ha estado muy pendiente de buscar soluciones para proteger la naturaleza.