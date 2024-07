Así ha celebrado la reina Camila su 77 cumpleaños

La reina Camila ha celebrado su cumpleaños asistiendo a uno de los compromisos más importantes de la agenda de la Familia Real. Este miércoles, el rey Carlos III, acompañado de su esposa, ha participado en la tradicional apertura del Parlamento, tras las recientes elecciones generales. Una cita muy solemne en la que el monarca ha revelado en su discurso los planes del nuevo Ejecutivo de Sir Keir Starmer para el Reino Unido que, por cierto, es el primer Gobierno laborista en los últimos 14 años. Se ha tratado de un día lleno de pompa y boato, marcado por estrictos protocolos, desde la vestimenta a otros aspectos, como las joyas, los asistentes y cuestiones varias.

Una jornada que ha coincidido con el 77 cumpleaños de la reina Camila, a la que desde la cuenta oficial de la Familia Real han felicitado esta misma mañana con un post, al igual que lo han hecho los príncipes de Gales. Sin embargo, como suele ser habitual en los miembros de ‘La Firma’, el deber siempre está por delante de todo y la agenda de la jornada ha determinado los planes de los reyes en este día, al menos, en principio.

Wishing Her Majesty a very Happy Birthday! pic.twitter.com/7rvr2Q5Rj9

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 17, 2024