El cómplice encuentro de la reina Camila con Victoria Beckham

Victoria Beckham ha acaparado todas las miradas en uno de los últimos actos oficiales de la reina Camila. Después de participar en las tradicionales celebraciones con motivo del Día de la Commonwealth -en las que reapareció la princesa de Gales tras su ausencia el pasado año-, la esposa del rey Carlos III ha continuado con su agenda con normalidad.

Camila ha presidido un encuentro en el Palacio de Buckingham organizado por The WOW Foundation, una organización que tiene como objetivo poner en valor los logros de mujeres y niñas en el Reino Unido. Una cita en la que han participado algunos rostros conocidos del panorama británico, entre ellos la diseñadora Victoria Beckham, que acaba de regresar a Londres tras su desfile en París, donde todavía permanecen su marido y su hija Harper Seven.

La reina Camila con Victoria Beckham. (Foto: Gtres)

La organización acaba de celebrar su 15 aniversario y a lo largo de estos tres lustros ha cosechado importantes éxitos. WOW ha trabajado con más de 33 colaboradores en diferentes partes del mundo, entre las que destacan Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Finlandia, Nigeria, Pakistán, Egipto, China, Estados Unidos, Nepal, Brasil y, por supuesto, el Reino Unido.

El look de Victoria Beckham

Mientras que la reina Camila ha destacado por la sencillez y sobriedad de su estilismo, Victoria Beckham ha confiado en un modelo de su marca, como era de esperar.

Se trata de un precioso diseño en tejido satinado en color azul y de corte asimétrico. Un vestido moderno y vanguardista, que contrastaba con el clasicismo del look de la reina Camila, que ha rescatado de su fondo de armario un modelo azul oscuro con falda con ligero vuelo, manga francesa y cuello redondo. Al margen de que la esposa del rey Carlos III nunca ha sido considerada un icono de estilo, hay que tener en cuenta que Camila no suele arriesgar en su manera de vestir y que, además, está condicionada por el protocolo. Además, la reina es una mujer clásica que prefiere no experimentar con la moda. Sabe lo que le queda bien y apuesta por ello de manera constante.

Sin salirse de los protocolos definidos para esta cita pero aportando un toque moderno, Victoria Beckham ha elegido para esta cita el modelo Draped Detail Midi Dress. Un vestido que forma parte de la colección de su marca para primavera-verano de 2025 y que cuenta con detalles drapeados que le aportan movimiento y fluidez. Su precio es de 1250 euros y está disponible en la web de la marca.

La reina Camila con Victoria Beckham. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Victoria Beckham y la reina Camila se encuentran en las últimas semanas, sino que ya en el mes de febrero estuvieron juntas en la cena que los reyes ofrecieron en la finca de Highgrove. Allí pudimos ver tanto a la diseñadora como a su marido, que mantiene una estrecha relación con el rey Carlos III y con el príncipe de Gales, con quien ha colaborado en alguna iniciativa. Victoria apostó en esa velada por otro diseño de su colección en tejido satinado y color blanco.