La reaparición de Carlos III despierta las incógnitas sobre Kate Middleton

El pasado viernes, el Palacio de Buckingham dio carpetazo a los últimos rumores sobre el estado del rey Carlos III con un tajante comunicado en el que anunciaba el regreso del monarca a la actividad oficial tras varias semanas centrado en su tratamiento para el cáncer. Una buena noticia para la institución, sobre todo, tras unos días en los que varios medios habían publicado que los planes respecto al funeral de Carlos III se estaban actualizando, debido a una creciente preocupación por su estado. Nada que ver con la realidad que ha planteado Buckingham a través de este comunicado, que tuvo a las redacciones de todo el mundo en vilo desde primera hora de la tarde del pasado viernes.

En el texto, además de anunciarse la vuelta a la actividad del rey Carlos III, también se confirmó su próximo acto, este martes 30 de abril, así como un viaje de Estado del emperador y la emperatriz de Japón a Reino Unido, que había quedado aplazado debido a la pandemia. Aunque son buenas noticias, en el comunicado quedó reflejado que el tratamiento de Carlos III aún no ha finalizado y que los compromisos en los que va a participar se irán adaptando en función de su situación y su estado.

Las dudas sobre Kate Middleton

El regreso a la agenda del rey Carlos III, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de su coronación, ha supuesto una gran alegría para los británicos, ya que indica que su estado de salud está mejorando. A pesar de que, en ningún momento se ha confirmado el tipo de cáncer que padece el monarca, sí que se ha dejado claro que los facultativos están contentos con la evolución del tratamiento, motivo por el cual se ha considerado que puede retomar su actividad.

El rey Carlos III, en un acto oficial en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

Sin embargo, por el momento, no se tienen noticias oficiales en torno a la princesa de Gales. Kate Middleton anunció el pasado 22 de marzo en un vídeo en el que tomaba la palabra en primera persona, que padece cáncer y dijo, además, que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva, por recomendación de los facultativos.

Por ahora, no ha habido confirmación oficial de cuándo podría retomar su agenda la princesa de Gales, ni tampoco se ha dado información sobre su estado, más allá de algunos comentarios puntuales que ha hecho el príncipe Guillermo. Hasta el momento, lo que se ha dicho es que Kate Middleton volverá a la agenda cuando lo consideren los médicos y, es probable que no sea hasta después del verano.

Kate Middleton, la pasada Navidad. (Foto: Gtres)

No obstante, tras el anuncio en torno al rey Carlos III, algunos medios han revelado que, es probable que se vea a la princesa de Gales en alguna aparición pública puntual, según se encuentre. Un detalle que no implica que retome su agenda, sino que serán apariciones concretas, de las que no se ha dado más información.