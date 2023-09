Rania de Jordania revela el consejo que le dio a su nuera para sobrellevar a los ‘haters’

Cuando se anunció el compromiso entre el príncipe Hussein de Jordania y Rajwa Al Saif, la reina Rania demostró en varias ocasiones la complicidad y la especial relación que mantiene con su nuera, a la que ha acogido como una hija más. Un vínculo muy fuerte que la propia Reina recalcó, por ejemplo, en la fiesta de la henna previa al enlace, donde pronunció unas bonitas palabras que emocionaron a la nueva princesa.

El príncipe Hussein de Jordania y Rajwa Al Saif en su boda. / Gtres

Y es que, para Rania, Rajwa se ha convertido en una hija más, no solo porque es consciente de que, en el futuro, será ella la que ocupe su lugar, sino porque, además, ve feliz a su hijo mayor, y esto es para ella lo más importante. La esposa del rey Abdalá de Jordania es una mujer muy familiar y por este motivo promueve que los miembros de su familia estén muy unidos y mantengan relaciones estrechas.

Ahora, la Reina ha revelado el consejo que le dio a su nuera poco antes del anuncio del enlace y que se basa en su propia experiencia. Ha sido en una intervención en el programa Today, de la cadena estadounidense NBC, ya que la jordana se encuentra estos días de viaje en Nueva York. Según ha contado, aprovecho los minutos previos a que se revelara la noticia del compromiso para decirle a la joven cómo creía que era mejor que afrontara algunas de las cuestiones que implicaba su nuevo papel.

La esposa del rey Abdalá ha dicho que le dio algunos consejos de cara a lidiar con los comentarios negativos que podría recibir, ya que ahora iba a convertirse en una de las mujeres más conocidas del mundo. Rania ha contado esto mientras hablaba de los jóvenes y la salud mental, así como los efectos que tienen las redes sociales en las percepciones de cada uno. La Reina ha puesto a su nuera como ejemplo, ya que, hasta que se confirmó el compromiso, era una persona totalmente anónima, algo que cambió de manera repentina y radical.

Rania de Jordania con la mujer de su hijo. / Gtres

«Lo primero que le dije fue que la aprobación del 100% no existe, porque que siempre hay gente que está en tu contra», ha dicho la Reina, que ha contado exactamente lo que le dijo a su nuera. «El consejo que quiero darte es que, por favor, intentes no leer los comentarios, porque harán que dudes de ti misma. Si no, siempre vas a encontrar negatividad. Y esa negatividad no tiene que ver contigo, viene de esas personas que están infelices consigo mismas. Así que no cargues con esa infelicidad y céntrate en lo que quieres hacer. Porque créeme, aunque pienses que esos comentarios negativos no van a afectarte moralmente, lo harán», ha revelado. Sin duda, unas palabras que habrán sido de gran ayuda para la nueva princesa en esta etapa.

Rania está muy comprometida con el cuidado de la salud mental y, de hecho, en sus intervenciones públicas suele comentar la importancia de prestar atención a este tema, así como hace una llamada de atención sobre los problemas de una sociedad que está demasiado metida en el mundo virtual.

Aunque ahora ha trascendido este consejo que le ha dado a su nuera, lo cierto es que, en el pasado, Rania de Jordania llegó a tomar medidas poco frecuentes contra los ‘haters’. En 2019 emitió un comunicado para matizar sus gastos en ropa del año anterior, después de las críticas recibidas al respecto, y recalcó que muchas de las prendas eran prestadas.