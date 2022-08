Rania de Jordania vive uno de sus mejores momentos. La esposa del Rey Abdalá celebra su cincuenta y dos cumpleaños poco después de anunciar el compromiso de su hijo mayor, el príncipe Hussein, con Rajwa Al Saif. Una feliz noticia que, sin embargo, no es la única que ha recibido la Familia Real en los últimos tiempos, ya que poco antes también se anunció el compromiso de la princesa Iman.

La consorte ha querido aprovechar su cumpleaños para posar por primera vez con los dos próximos integrantes de la familia: Rajwa y Jameel. A pesar de que ya la pasada semana se distribuyeron las nuevas fotografías oficiales de Rania por su aniversario y de que ella misma fue la encargada de publicar imágenes del compromiso de su hijo mayor, ahora, por fin, ha decidido hacer tanto a Rajwa como a Jameel partícipes de una celebración tan especial.

En la fotografía en cuestión, Rania aparece en el centro de la imagen, vestida con un pantalón camel y una camisa en color azul y muy sonriente. A su lado están Jameel y Rajwa y justo a continuación, el resto de sus hijos. Se echa de menos al Rey Abdalá y aunque no han trascendido los motivos de su ausencia, podría ser que fuera él el encargado de hacer la fotografía, ya que parece que la imagen ha sido tomada en un entorno privado. Junto a la fotografía, la Reina ha escrito: “Mi corazón está lleno. No podría imaginar una mejor manera de celebrar que con mis seres queridos al lado”. Unas palabras que dejan claro que Rania ha recibido con los brazos abiertos al prometido y a la prometida de sus dos hijos mayores y que se encuentra en un momento cargado de felicidad.

Aunque en el caso de la princesa Iman todavía no han trascendido detalles sobre su boda, no así para el príncipe Hussein. La propia Rania aprovechó un reciente acto para decir que la boda del heredero se celebrará en el verano de 2023. No obstante, se espera que en las próximas semanas vayan anunciándose más datos del que será, sin duda, uno de los grandes eventos de la temporada.

Entre las nuevas fotografías que se han distribuido de la Reina por su cumpleaños, destaca una en especial, de la que se ha hecho eco la edición de Arabia de la revista Vogue, que la ha publicado en exclusiva. Una imagen impresionante de la Reina en la que aparece con un favorecedor vestido rosa de Brandon Maxwell. No obstante, también la Casa Real Hachemita ha querido felicitar a la esposa del Rey Abdalá, con un posado del matrimonio, en el que ambos aparecen felices y sonrientes. No es para menos, ya que ampliar la familia siempre es una buena noticia, sobre todo, tras las complicadas circunstancias de los últimos meses.