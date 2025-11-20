La rama de olivo del príncipe Harry a su prima Eugenia en su peor momento

Aunque Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson han sido los primeros perjudicados de la retirada de los títulos por parte del rey Carlos III a su hermano menor, lo cierto es que las hijas de la pareja también se han convertido en víctimas colaterales de la polémica. Las princesas Beatriz y Eugenia no son miembros en activo de la familia real ni tienen ningún tipo de asignación o papel oficial, pero sí que participan en algunos compromisos importantes. También tienen tratamiento de altezas reales y siguen siendo princesas. Es más, según ha trascendido, el monarca no tiene intención alguna de que la situación de sus padres las afecte más de lo que ya lo ha hecho.

Tanto Beatriz como Eugenia están preocupadas por qué va a suceder ahora con sus padres y cómo esto repercutirá en su día a día. Recientemente varios fotógrafos captaron a las sobrinas del rey dando un paseo juntas en Londres. A las dos se las podía ver con el rostro serio, probablemente porque aún no saben cómo gestionar todo lo que ha ocurrido. No obstante, lo que sí tienen claro es que van a permanecer unidas y siendo el mejor apoyo la una para la otra.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sin embargo, las dos princesas no están solas. Se sabe que su entorno se ha volcado con ellas. Desde el rey Carlos III hasta el príncipe de Gales, que consideran que no es justo que ellas paguen por los errores del pasado de su padre. Sobre todo, cuando el comportamiento de ambas ha sido intachable y tampoco tienen un rol institucional. Por eso se espera que las dos princesas estén incluidas en los planes navideños de los Windsor en Sandringham.

Además de su entorno más directo en el Reino Unido, algunas fuentes apuntan a que la preocupación por Beatriz y Eugenia ha llegado al otro lado del Atlántico, hasta los duques de Sussex. El príncipe Harry siempre se ha llevado bien con sus primas, incluso después de decidir dar un paso atrás y retirarse de la vida oficial.

El príncipe Harry y la princesa Eugenia de York juntos. (Foto: Gtres)

La preocupación de Harry

La relación de Harry ha sido especialmente estrecha con Eugenia de York, mucho más que con la princesa Beatriz. Tanto que ella y su marido se instalaron en la casita en Kensington en la que antes vivió el hijo menor del rey Carlos III. La princesa ha viajado varias veces a Estados Unidos para estar con Harry y Meghan y ellos también han pasado las vacaciones en Portugal, donde trabaja el marido de Eugenia.

Una fuente cercana a los duques de Sussex asegura que Meghan Markle ha invitado a Eugenia y a Jack a pasar un tiempo en Estados Unidos para que puedan tomarse un respiro en medio de toda esta delicada situación. Según ha trascendido, la duquesa de Sussex considera que un cambio de aires podría ser muy beneficioso para la princesa y su marido, poner distancia y alejarse del foco de atención.

El príncipe Harry y Meghan en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

Además, esto podría ser beneficioso también para Harry, que considera a Eugenia una hermana pequeña y siempre ha estado muy unido a ella. Su presencia en California le ayudaría a sentirse más cerca de su antigua vida, que a veces echa de menos. Sobre todo en estas fechas tan cercanas a la Navidad.

Aunque no se ha confirmado si la princesa y su marido han aceptado la invitación, se espera que lo hagan más pronto que tarde, ya que sus visitas a California son más o menos recurrentes. Quizás estén esperando a que la situación se tranquilice un poco y que su padre esté ya instalado en su nuevo hogar para hacer un viaje y desconectar del ruido de las últimas semanas.