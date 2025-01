El príncipe Harry está de celebración desde primera hora de este miércoles. El proceso judicial del royal contra News Group Newspapers (NGN), la filial británica del empresario estadounidense Rupert Murdoch, ha llegado a su fin con unas «disculpas plenas e inequívocas» hacia Harry por parte del grupo mediático. El hijo del rey Carlos III demandó a NGN por la piratería informática, el espionaje y el uso inapropiado de información privada del príncipe que habían llevado a cabo periodistas e investigadores privados. El abogado de Enrique de Inglaterra ha anunciado el acuerdo que pone fin a una lucha del royal contra algunos medios británicos.

El abogado del príncipe Harry anunciando el acuerdo del juicio. (Foto: Gtres)

El grupo ha lanzado un comunicado en el que piden perdón al príncipe y admiten haber cometido varias ilegalidades, entre ellas escuchas telefónicas entre los años 1996 y 2011 del periódico The Sun. El royal, además de recibir unas disculpas que lleva años esperando, va a cobrar una «sustancial» indemnización según explica su abogado, David Sherbone, aunque no desvela la cantidad exacta. La agencia Reuters estima que el royal recibirá un importe de ocho cifras. El grupo al que pertenecen The Sun y News of the World se han sumado al mea culpa al reconocer que violaron la intimidad del hijo de Lady Di, «en particular durante su juventud». El escrito de NGN lanza un mensaje directo a Harry: «Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a las relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle daños sustanciales».

«Harry el nazi» se puede leer en una de las portadas del diario británico The Sun. (Foto: Gtres)

El príncipe Harry es uno de los nombres que se pueden leer en la larga lista de famosos que han intentado ganar a la prensa. El parlamentario laborista Tom Watson llegó a un acuerdo, de la misma manera que ocurrió con el conocido actor Hugh Grant. El hijo del rey de Inglaterra explicó a The New York Times que «una de las principales razones para llevar esto hasta el final es la responsabilidad, porque yo soy la única persona que puede conseguirlo», dicho y hecho. Hace aproximadamente un año también salió victorioso de un caso parecido contra el Grupo Mirror, cuando recibió una indemnización de 165.000 euros que se sumó a otra cifra mayor por escuchar ilegalmente el buzón de voz de su móvil durante seis años.

Portada del diario británico Daily Mirror. (Foto: Gtres)

Es probable que el príncipe Harry centre ahora todos sus esfuerzos en otra batalla judicial. El royal solicitó la posibilidad de pagar de su propio bolsillo un escolta policial, ya que se lo retiraron cuando renunció a sus títulos reales, pero el Ministerio del Interior le negó esta posibilidad y el hijo de Carlos III podría arremeter contra ellos. The Mail on Sunday explicó que el objetivo del príncipe es «garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen».